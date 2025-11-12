בקרב אברכים רבים שהשקיעו מאמצים מרובים בלימודיהם, גובר החשש והתסכול נוכח העיכוב המתמשך בפרסום תוצאות מבחני הרבנות והדיינות. פניות שהגיעו למערכת "כיכר השבת" מעידות על כך שתוצאות של חלק מהמבחנים, בהם נבחנו אברכים רבים, טרם פורסמו – חלקם נערכו לפני למעלה משנה.

ברבנות הראשית לישראל מודים בעומס, אך מדגישים כי הבדיקה מתבצעת באופן יסודי ומקצועי.

בכיר ברבנות הראשית לישראל הגיב לפניית 'כיכר השבת' ואמר: "עבודת הבחינות נמשכת כסדרה, תוך הקפדה על בדיקה יסודית ומקצועית של כל מבחן."

לדבריו, במבחני הרבנות, רוב הציונים כבר פורסמו, למעט בחינות מן המועד האחרון שנמצאות כעת בשלבים מתקדמים לקראת פרסום.

העומס: פי ארבעה נבחנים מאז "חרבות ברזל"

בגזרת מבחני הדיינות, המצב מורכב יותר: "מאז תחילת הרפורמה, פורסמו למעלה מארבע מאות ציונים יותר משלושה מועדים מלאים," אמר הבכיר. עם זאת, נותרו מספר מבחנים ממועד אב תשפ"ד ונושאים ממועדים חשוון תשפ"ה ואילך, שנמצאים בבדיקה סופית.

גורם משמעותי לעומס נובע מהגידול החד במספר הנבחנים: "מאז תחילת מבצע חרבות ברזל גדל פי ארבעה מספר הנבחנים בבחינות הדיינות, בעקבות פתיחת כל הנושאים לכל מועד מהלך שיצר עומס משמעותי."

צעדים להאצת הבדיקה

הרבנות הראשית הודיעה על צעדים שנועדו להאיץ את התהליך: בימים הקרובים יצטרפו דיינים נוספים לצוות הבודקים, ובמקביל יתפרסם מכרז לעוזרים הלכתיים שיחזקו את מערך הבחינות ויסייעו להשלים את הליך הבדיקה במהירות האפשרית.

הבכיר סיכם במסר לנבחנים: "הכול נעשה באחריות ובמסירות, מתוך הערכה גדולה לנבחנים שמשקיעים שנים של לימוד ותורה. אנחנו עושים כל מאמץ כדי שיקבלו את ציוניהם בהקדם, בצורה מדויקת, הוגנת ומכבדת."

בעבר דווח רבות ב'כיכר השבת', על תלונות של אברכים על אי קבלת תוצאות המבחנים של הרבנות בתוך טווח זמנים סביר, אך כאמור נחשף כי אברכים רבים שביצעו את הבחינות של הרבנות הראשית לא רק בתחום הרבנות אלא גם בתחום הדיינות לא קיבלו תוצאה ותשובה במשך חודשים רבים, והם טרודים בשאלה האם הצליחו או נכשלו במבחן.

בפניות קודמות נמסר לכיכר השבת מהמשרד לשירותי דת כי הענין חונה בלשכת הרבנות הראשית לישראל וממוסד הרבנות הראשית הגיבו לפנייתנו בזה הלשון: "הרבנות הראשית מודעת לעיכוב בפרסום ציוני הבחינות לדיינות. כיום כל מבחן נבדק על ידי שני דיינים, והעומס על הבודקים גורם לעיכובים ממושכים".

עוד הדגישו: "במהלך ישיבה שהתקיימה לאחרונה בלשכת הרבנים הראשיים לישראל, נבחנות הצעות לייעול, בהן הסתפקות בבודק אחד במידת הצורך, או שילוב עוזרי דיינים במסגרת תהליך הבדיקה. הנושא יובא לדיון מסודר בישיבת ועדת דיינות שתתקיים בחודש תמוז הקרוב"

לסיום, הבטיחו - "הרבנות הראשית פועלת להסדרת המצב ולפרסום הציונים בהקדם האפשרי"