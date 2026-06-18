אתה קם בבוקר ומרגיש בן אדם קטן ורגיל, שרק מנסה לשרוד את הלחצים, הספקות והניסיונות של החיים. ואז מדברים על "תפקיד גדול בעולם" - ואתה שואל את עצמך: איזה תפקיד? ומי אני באמת?

הרבי מליובאוויטש דיבר על כך ללא הרף - כי לכל נשמה, גם שלך, יש שליחות מיוחדת ואינדיבידואלית שרק היא יכולה למלא.

השיעור נמסר במפגש לחברי קהילת "הנשמה היהודית" לקראת ג' תמוז, יום ההילולא של הרבי. המגיד והדרשן הרב יוסף יצחק ג'ייקובסון משתף במסר ששמע אישית מהרבי בערב יום הכיפורים - מסר שמשנה את הדרך שבה מסתכלים על הכאב, הכשלונות והמקומות שאליהם נקלענו בחיים.

האם נמכרתי, או נשלחתי? מה הקשר בין כלי חרס שבור לבין הערך האינסופי שלך? ולמה דווקא הרגשת הכאב היא לפעמים חלק מהשליחות עצמה?

שיעור עוצמתי על משמעות בחיים, על ערך עצמי, ועל הביטחון העמוק שאף רגע, קושי או נפילה בחיים לא קרו במקרה.