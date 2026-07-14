ראש השנה באומן: אתגרים בדרך לתפילה אצל רבי נחמן

ישיבת היערכות בקייב ( צילום: באדיבות )

קייב מקיימת דיוני חירום לקראת הגעת עשרות אלפים, אך במקביל מתגלה קושי מפתיע בישראל.

רבה של אומן, רבי יעקב גאן פנה למירי רגב בבקשה דחופה להסדיר חניה למטוסים בנתב"ג, מחשש כי מטוסים אמריקאיים ימנעו מרבבות הנוסעים להגיע ליעדם בבטחה (כפי שפורסם בחדשות). הספירה לאחור לראש השנה כבר בעיצומה, אבל הדרך לאומן הופכת למורכבת מתמיד. בזמן שבקייב מנסים לתאם את הלוגיסטיקה המורכבת של עשרות אלפי המבקרים, בישראל מתפתח מאבק שקט על משהו בסיסי בהרבה – המקום על מסלולי ההמראה.

היערכות בקייב ( צילום: באדיבות )

היערכות בקייב ( צילום: באדיבות )

הבוקר (שלישי) התכנסו בבירת אוקראינה בכירי הממשל לישיבת היערכות מיוחדת. ויקטור ילנסקי, הממונה על שירותי הדת במדינה, יחד עם סגנו ויקטור וינלוביץ’, ריכזו שולחן עגול עם נציגי המשטרה, כוחות הביטחון וההצלה. הנושא שעל הפרק: הקיבוץ הגדול באומן. נחמן שטיינברג, המייצג את מרכז ברסלב באומן, הציג את רשימת הדרישות של הציבור: מערך תחבורה מתוגבר, אבטחה הדוקה ושיתוף פעולה הדוק מול הרשויות, על רקע האתגרים הביטחוניים הניצבים לפתחה של אוקראינה.

אלא שבזמן שהצד האוקראיני נערך בשטח, צף משבר חדש בבית – בנתב"ג. יעקב גאן, המכהן כרב באומן, שיגר מכתב בהול למירי רגב. במכתב נחשף חשש כבד למחסור במקומות חניה למטוסים בשדה התעופה הישראלי, בין היתר בשל נוכחותם של מטוסים אמריקאיים התופסים שטחים יקרי ערך בתקופה רגישה זו.

הרב ג'אן ביקש מרגב לפעול בכל האמצעים העומדים לרשותה מול כלל הגורמים, כדי להבטיח שכלל הטיסות המתוכננות לאומן יוכלו להמריא ללא עיכובים. "אנחנו חייבים להבטיח שרבבות הנוסעים יגיעו ליעדם ללא קשיים מיותרים", צוין בפנייה. כעת, כשההיערכות בשיאה, השאלה הגדולה שנותרה היא האם הפתרון הלוגיסטי בישראל יצליח להדביק את הקצב של הצרכים בשטח.