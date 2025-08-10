ועדת החוץ והביטחון של הכנסת תתכנס השבוע, ביום שלישי, לדון בחקיקת חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות. מותר בישיבה ראשונה תחת היו"ר החדש, ח"כ בועז ביסמוט, שתעסוק בחקיקת חוק הגיוס.

היו"ר המודח, ח"כ יואל יולי אדלשטיין, לא צפוי להשתתף בישיבה ולקחת חלק בדיונים שיעסקו בחוק הגיוס.

ביסמוט התייחס אמש לדיונים הצפויים השבוע בוועדת חוץ וביטחון ואמר: "לקראת שבוע שבו אפתח את דיוני ועדת החוץ והביטחון בראשותי - אני נכנס אליהם במחויבות אמיתית לשיתוף פעולה ואחריות לאומית. מצפה גם מחבריי מהקואליציה ומהאופוזיציה, להתעלות לגודל השעה.

"ביחד, מתוך כבוד הדדי ואמונה בנצח ישראל - נצעד לדרך חדשה! בהצלחה לכולנו, שבוע טוב ובשורות טובות".

כזכור, בשבוע שעבר התבטא גורם חרדי בכיר בשיחה עם אחד מגדולי ישראל כי: "צריך לומר את האמת, לא יהיה חוק גיוס, לא נצליח להסדיר את מעמד תלמידי הישיבות בקדנציה הנוכחית, זו האמת, זה בלתי אפשרי".

הבכיר הוסיף וציין בשיחה: "גם אם יקרה נס ונצליח להעביר את החוק? הוא ייפסל בבג"ץ שיוציא צו ביניים באופן מיידי, אין לזה סיכוי, אנחנו צריכים לדעת את האמת".

כשהרב הבכיר שאל את הגורם הפוליטי מדוע הוא מעריך שהחוק ייפסל מיד, הוא השיב: "העובדה שגם היועצת המשפטית של הכנסת מתנגדת לחקיקה בשל פיטורי אדלשטיין - לא מותירה סיכוי לעמוד במבחן בג"צ, גם כך השופטים מאוד קשוחים איתנו בסוגיה הזו".

"הדחת אדלשטיין", סיכם הבכיר החרדי: "היא אולי ענישה למי ששיקר אותנו וסיבך את המצב אבל חקיקה זה לא יביא".

בישיבה הראשונה, רגע אחרי שמונה ליו"ר הוועדה, התבטא ח"כ ביסמוט: "החיבור בין המסורת העתיקה ולימוד התורה, לבין המדינה וצה"ל, כוח המגן שלה, הוא חיבור מנצח, ואנחנו חייבים להגיע לפתרון היסטורי, שיצעיד אותנו לדרך חדשה".

לדבריו: "האויב לא מבדיל בין קהילות יהודיות. כולנו באותה סירה. זו ברית הגורל המפורסמת, גם אם אנחנו מתווכחים על ברית הייעוד".