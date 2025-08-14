עם סיומה של עצרת המחאה בראשות מאות ראשי הישיבות ומרנן ורבנן המנהיג הליטאי ראש הישיבה הגר"ד לנדו וראש הישיבה הגרמ"ה הירש, מתחיל בשעה זו מעמד מחאה המוני של קהילות החסידים – בראשות גאוני וצדיקי הדור, נגד רדיפת עולם התורה בארץ ישראל והשלכתם של תלמידי ישיבות לכלא הצבאי. "כיכר השבת" מעביר את המעמד בשידור חי.
במחאת קהילות החסידים מול שערי כלא 10 התייצבו הערב קהילות חסידות סלונים, מרכז וויז'ניץ, גור, צאנז ועוד. בראשות בני האדמו"ר מסלונים; רב קהילת סלונים הרה"צ ר' ישראל ברזובסקי, ראש ישיבת סלונים הרה"צ ר' משה ברזובסקי, ראש ישיבת 'ישועות משה' הגר"י וייס (וי'זניץ), ראש ישיבת 'נזר ישראל' הגאון ר' דניאל ליברמן (גור).
בעצרת המחאה נשמעת הערב ובכל הימים האחרונים - זעקת היהדות החרדית נגד רדיפת לומדי התורה בארץ ישראל והשלכתם של תלמידי ישיבות לכלא הצבאי, בו כלואים היום 7 תלמידי ישיבות ואברכי כוללים שנעצרו בעוון לימוד תורה.
יצוין כי גל המחאות הינו מהלך חריג ודרמטי מסוגו בקרב חוגי קהילות החסידים, וההחלטה על גיבוש דרכי הפעולה הללו במקרה של מעצרים של תלמידי ישיבות, התקבלה בכינוס האדמו"רים במעלה החמישה לפני כשבועיים.
מי שהוביל את ההחלטה וגם הוריד אותה לשטח מידי ערב לאחר המעצר של האחים יצחקוב, זהו ועד פעולה א-פוליטי של בכירים מאוד בחסידויות הגדולות - גור, ויז'ניץ ועוד, שפועלים בקרב חצרות הכלל חסידי וסוחפים את כל העולם החסידי וחצרות האדמו"רים לסדרת מחאות מפתיעות ולא שגרתיות בכלא 10.
