מחאה בשערי כלא 10, השבוע ( צילום: דוד ארזני )

עם סיומה של עצרת המחאה בראשות מאות ראשי הישיבות ומרנן ורבנן המנהיג הליטאי ראש הישיבה הגר"ד לנדו וראש הישיבה הגרמ"ה הירש, מתחיל בשעה זו מעמד מחאה המוני של קהילות החסידים – בראשות גאוני וצדיקי הדור, נגד רדיפת עולם התורה בארץ ישראל והשלכתם של תלמידי ישיבות לכלא הצבאי. "כיכר השבת" מעביר את המעמד בשידור חי.