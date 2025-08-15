יוסי אליטוב מגיש: אור החיים אקטואלי: לזכור ממי הכול בא | צפו פינתו של עורך עיתון 'משפחה', יוסי אליטוב, ב'כיכר השבת': ברגע שאדם מתחיל לחשוב שההצלחה היא פרי כוחו בלבד – הוא כבר בדרך למדרון. זה הפתח שדרכו היצר הרע נכנס: ״אני עשיתי, אני בניתי״ כך שוכחים את ה’, עד כדי ניתוק מוחלט ועבודה זרה | הדרך להינצל - להזכיר לעצמנו כל הזמן: הכישרון, הכוח, ההזדמנות - כולם ממנו יתברך. הכרת הטוב היא החומה שמגינה על הלב מפיתויי היצר (יהדות)

יא יוסי אליטוב כיכר השבת | 15:10