פתיחת ארון הקודש בבית הכנסת אבוהב

בית הכנסת אבוהב הנמצא בלב העיר העתיקה בצפת, נחשב לאחד מבתי הכנסת העתיקים, קרוי על פי המסורת על שמו של רבי יצחק אבוהב זיע"א, בעל מחבר ספר 'מנורת המאור', אך יש הטוענים כי הוא קרוי על שם רבי יצחק אבוהב מקסטיליה.