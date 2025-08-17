פתיחת ארון הקודש בבית הכנסת אבוהב
בית הכנסת אבוהב הנמצא בלב העיר העתיקה בצפת, נחשב לאחד מבתי הכנסת העתיקים, קרוי על פי המסורת על שמו של רבי יצחק אבוהב זיע"א, בעל מחבר ספר 'מנורת המאור', אך יש הטוענים כי הוא קרוי על שם רבי יצחק אבוהב מקסטיליה.
בקיר הדרומי של בית הכנסת, הפונה לכיוון ירושלים, ישנם שלושה ארונות קודש. הארון הימני, נפתח רק שלוש פעמים בשנה - בראש השנה, ביום כיפור ובחג השבועות. בארון, נמצא ספר תורה עתיק שנכתב על ידי רבי יצחק אבוהב והועלה לצפת על-ידי תלמידיו.
בארון, ישנו ספר תורה עתיק נוסף, של רבי סולימאן אוחנה, שעלה מפאס שבמרוקו והתיישב בצפת.
ביום שישי האחרון, ערב שבת קודש, זכה הפוסק הספרדי הגאון רבי בנימין חותה, לפתוח את ארון הקודש המיוחד ולחזות בספרי התורה העתיקים.
0 תגובות