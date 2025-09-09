אירוע נדיר בסינגפור: הרבנים החרדים התכנסו באי הטרופי

כינוס שלוחי חב"ד האזורי לאסיה נפתח אתמול (שני) בסינגפור, בהשתתפות השלוחים מכל רחבי מדינות אסיה. את הכינוס מכבדים אורח הכבוד, הראשל"צ הגאון הרב משה שלמה עמאר שהגיע במיוחד מארץ הקודש והרב מנחם מענדל קוטלרסקי, נציג ה'מרכז לענייני חינוך' שהגיע במיוחד מניו יורק.

הכינוס נפתח בתפילת שחרית ולאחריה התכבדו המשתתפים בארוחת בוקר בבניין הקהילה המקומית. במרכז תכנית הבוקר, עמד שיעורו המרתק של הרב משה גוטניק, שהאיר את עיני הנוכחים בנושא "זרע ישראל וגיור כהלכה". לאחר ארוחת בוקר עשירה, התקיימה ארוחת צהריים מפוארת בבית הכנסת 'חסד א-ל', שם נשא דברים מלאי השראה המארח, המרא דאתרא, רבה של סינגפור ושליח הרבי, הרב מרדכי אברג'ל, שחיבר את הקהל לפעילות הענפה במקום. הרב אברג'ל הודה בחום רב למארגן הכינוס, הרב נתנאל ריבני, משלוחי הרבי לסינגפור. בליבת תכנית הצהריים, הרב קוטלרסקי שטח בפני המשתתפים דברים נוקבים על עניינים אקטואליים הקשורים לתקופה המאתגרת שלאחר הטבח הנורא בקהילות היהודיות ברחבי העולם. כמו כן, הציג הרב קוטלרסקי שורת יוזמות פורצות דרך של ה'מרכז לענייני חינוך', שנועדו להעצים ולהרחיב את הפעילות היהודית ברחבי העולם, תוך דגש על חיבור קהילות והפצת האור.

( צילום: Uriyah Yakobov )

( צילום: Uriyah Yakobov )

בין לבין, החכימו השלוחים מכל רחבי אסיה, האחד מהשני, בעצה טובה, בטיפים ובתובנות מחיי השליחות. בין השלוחים בלט בנוכחותו הרב מרדכי שמואל אבצן, השליח הראשון של הרבי במדינות אסיה וכן הרב יוסף חיים קנטור, רבה הראשי של תאילנד ושליח הרבי, מוותיקי השלוחים למדינות אסיה.

הרצאה מיוחדת בנושא "חינוך ילדים בשלט רחוק", נשא הרב בן ציון בוטמן, שליח הרבי למדינת קמבודיה.

את הסדנה ההלכתית המרכזית, ששילבה שאלות בני זמננו, העביר הראשון לציון הרב משה שלמה עמאר, שהותיר את המשתתפים עם תחושת התעלות ובהירות הלכתית.

אמש נערכה סעודת ערב חגיגית עם הקהילה בסינגפור, לציון סיום בניית מרכז הפעילות על שם מר בלס ז"ל, ולאחר מכן התוועדות חסידים לרגל ט"ו אלול, יום התייסדות תומכי תמימים. "מול הפסגה של מנהיגי העולם בסין - התייצבו כלל מנהיגי העולם היהודי באסיה ועסקו בדברים החשובים באמת", סיכם הרב קוטלרסקי.

( צילום: Uriyah Yakobov )