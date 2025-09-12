כיכר השבת
יוסי אליטוב מגיש:

אור החיים אקטואלי: מצוות עם חיוך – הכוח שמאיר את הדרך | צפו

פינתו של עורך עיתון 'משפחה', יוסי אליטוב, ב'כיכר השבת': התורה מלמדת אותנו: “תחת אשר לא עבדת את ה’ אלוקיך בשמחה”. לא די בקיום מצוות – חשוב האופן. מצווה בלי שמחה דומה לגוף בלי נשמה. החסידות מסבירה שהשמחה היא חלק מהותי, מפני ש”מצווה” פירושה “צוותא” – חיבור. כל מצווה היא הזדמנות נדירה להיפגש עם הבורא ולהגשים את ייעוד האדם | כשאדם מתבונן בכך, הוא חש שהמצווה היא מתנה ולא נטל, וממילא נולדת בו שמחה. הדרך לכך היא התבוננות במשמעות המצוות, הכרת תודה על הזכות לעבוד את ה’, והפנמה שזהו ייעודו האמיתי | השמחה מעניקה למצווה חיות ואור ומביאה לקרבה אמיתית עם הקדוש ברוך הוא  (יהדות)

צפו בפינה המלאה

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר