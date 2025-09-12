יוסי אליטוב מגיש: אור החיים אקטואלי: מצוות עם חיוך – הכוח שמאיר את הדרך | צפו פינתו של עורך עיתון 'משפחה', יוסי אליטוב, ב'כיכר השבת': התורה מלמדת אותנו: “תחת אשר לא עבדת את ה’ אלוקיך בשמחה”. לא די בקיום מצוות – חשוב האופן. מצווה בלי שמחה דומה לגוף בלי נשמה. החסידות מסבירה שהשמחה היא חלק מהותי, מפני ש”מצווה” פירושה “צוותא” – חיבור. כל מצווה היא הזדמנות נדירה להיפגש עם הבורא ולהגשים את ייעוד האדם | כשאדם מתבונן בכך, הוא חש שהמצווה היא מתנה ולא נטל, וממילא נולדת בו שמחה. הדרך לכך היא התבוננות במשמעות המצוות, הכרת תודה על הזכות לעבוד את ה’, והפנמה שזהו ייעודו האמיתי | השמחה מעניקה למצווה חיות ואור ומביאה לקרבה אמיתית עם הקדוש ברוך הוא (יהדות)

יא יוסי אליטוב כיכר השבת | 13:51