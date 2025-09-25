יוסי אליטוב מגיש: אור החיים אקטואלי: מהתבוננות פנימית ועד לב חדש | צפו פינתו של עורך עיתון 'משפחה', יוסי אליטוב, ב'כיכר השבת׳: חמש שלבים בתשובה: ושבת עד לבבך – התבוננות פנימית לראות את פירות המעשים הטובים מול פגעי המעשים הרעים | ושב ה׳ אלוקיך את שבותך – הוצאת כוחות הקדושה מטומאה ושיבה אל המקור | ושב וקבצך – קיבוץ גלויות והיציאה מהגלות | ומל ה’ אלוקיך את לבבך – הקב”ה מסיר את עורלת הלב | לאהבה את ה’ אלוקיך – ה’ נוטע בלב האדם נטיות חדשות לטוב, קדושה ותורה (יהדות)

יא יוסי אליטוב כיכר השבת | 16:42