כיכר השבת
יוסי אליטוב מגיש:

אור החיים אקטואלי: מהתבוננות פנימית ועד לב חדש | צפו

פינתו של עורך עיתון 'משפחה', יוסי אליטוב, ב'כיכר השבת׳: חמש שלבים בתשובה: ושבת עד לבבך – התבוננות פנימית לראות את פירות המעשים הטובים מול פגעי המעשים הרעים | ושב ה׳ אלוקיך את שבותך – הוצאת כוחות הקדושה מטומאה ושיבה אל המקור | ושב וקבצך – קיבוץ גלויות והיציאה מהגלות | ומל ה’ אלוקיך את לבבך – הקב”ה מסיר את עורלת הלב | לאהבה את ה’ אלוקיך – ה’ נוטע בלב האדם נטיות חדשות לטוב, קדושה ותורה (יהדות)

כיכר השבת
