לאחר סחבת מושכת שגרמה לפרישת החרדים מהממשלה, יו"ר ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט העביר היום (חמישי) ליועצת המשפטית של הוועדה את המסמך המסכם הכולל את מכלול ההערות, ההשלמות והתיקונים שעלו לאחר הדיונים עם כלל הגורמים.

על פי הודעת לשכתו של ביסמוט, על בסיס המסמך תגובש בימים הקרובים טיוטת חוק שתנחה את הוועדה בהמשך הליך החקיקה להסדרת סוגיית הגיוס.

חוק הגיוס המוסכם על הסיעות החרדיות יקבע יעד של 50% (מעט פחות מהחוק של אדלשטיין) גיוס ממחזור הגיוס בתוך חמש שנים (ולא שלוש שנים כפי שדרש אדלשטיין).

אם לא יעמדו ביעדים, לאחר שנה יקוצץ תקציב הישיבות בהתאם לאי עמידה ביעדי הגיוס כך שהתקציב לא יבוטל לחלוטין (כפי שדרש אדלשטיין).

יו"ר ועדת החוץ והביטחון, ח"כ בועז ביסמוט מסר: "אני מבקש להודות לראש הממשלה בנימין נתניהו על הגיבוי המלא לאורך הדרך, לשר לשעבר אריאל אטיאס על שיתוף הפעולה והמעורבות המשמעותית, לגורמי המקצוע בצה"ל ובמערכת הביטחון, ולחיילי המילואים שמביאים את רוח השטח לדיונים שלנו. אני גאה בתהליך שאיחד גורמים רבים סביב מטרה משותפת. מתקדמים לאישור חוק היסטורי צעד נחוץ ובלתי נמנע לביטחון ישראל ולעתידה".

בכיר באגודת ישראל תקפה את ש"ס בעקבות המהלך: "ש״ס עובדת על חוק שיאפשר את חזרתה לממשלה ולא על חוק שיסדיר את מעמד תלמיד הישיבות, פזיזות ומהירות שישמשו את העותרים לבג״צ, אם ויצליחו להעביר את החוק״.

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט התייחס להתפתחות. הוא הגיב: "בזמן שיש לנו אלפי מילואימניקים בכל גבולות המדינה - הממשלה עושה תרגיל מסריח, ממש סוחרת בדם. אני אומר בצורה הכי ברורה - אין דבר שיותר קורע את העם מהדבר הזה".