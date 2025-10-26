מתכננים להתפלל בקרוב בכותל המערבי? שימו לב לשינויים הצפויים!

'הקרן למורשת הכותל המערבי' עדכנה הבוקר (ראשון), כי בימים הקרובים יחלו עבודות שיפוץ מקיפות במערך השירותים הציבוריים לנשים ברחבת הכותל.
בקרן מציינים לרוות המתפללים, כי במהלך תקופת העבודות יחולו השינויים הבאים:
- לאחר ששירותי הגברים עברו שיפוץ ניכר בשנה האחרונה - כעת שירותי הנשים יעברו שיפוץ, לשם כך שירותי הנשים ייסגרו זמנית, והשירותים הקיימים לגברים ישמשו באופן זמני את ציבור הנשים.
- שירותי הגברים יועתקו באופן זמני לאזור החניה בכניסה לרחבת הכותל, שם הוצבו קראוונים ייעודיים לשימושם.
- במסגרת העבודות יבוצעו שדרוגים מקיפים בנראות השירותים ובמערך התשתיות, מתוך רצון לשפר ולהנגיש את האתר למתפללים והמבקרים.
מהקרן למורשת הכותל המערבי נמסר: "אנו מודים לציבור המתפללים והמבקרים על ההבנה והסבלנות בתקופה זו, ופועלת בכל האמצעים להבטיח שהעבודות יתבצעו תוך שמירה על רצף הפעילות השוטפת ברחבת הכותל".
0 תגובות