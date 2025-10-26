כיכר השבת
כל הפרטים

מתכננים להתפלל בקרוב בכותל המערבי? שימו לב לשינויים הצפויים!

בשל הכוונה לשדרג את תאי השירותים ברחבת הכותל המערבי, יחולו בזמן הקרוב מספר שינויים שכדאי לשים לב אליהם לגבי השירותים | כל הפרטים (חדשות חרדים)

השינויים הצפויים (צילום: הקרן למורשת הכותל)

'הקרן למורשת הכותל המערבי' עדכנה הבוקר (ראשון), כי בימים הקרובים יחלו עבודות שיפוץ מקיפות במערך השירותים הציבוריים לנשים ברחבת הכותל.

בקרן מציינים לרוות המתפללים, כי במהלך תקופת העבודות יחולו השינויים הבאים:

  • לאחר ששירותי הגברים עברו שיפוץ ניכר בשנה האחרונה - כעת שירותי הנשים יעברו שיפוץ, לשם כך שירותי הנשים ייסגרו זמנית, והשירותים הקיימים לגברים ישמשו באופן זמני את ציבור הנשים.
  • שירותי הגברים יועתקו באופן זמני לאזור החניה בכניסה לרחבת הכותל, שם הוצבו קראוונים ייעודיים לשימושם.
  • במסגרת העבודות יבוצעו שדרוגים מקיפים בנראות השירותים ובמערך התשתיות, מתוך רצון לשפר ולהנגיש את האתר למתפללים והמבקרים.

מהקרן למורשת הכותל המערבי נמסר: "אנו מודים לציבור המתפללים והמבקרים על ההבנה והסבלנות בתקופה זו, ופועלת בכל האמצעים להבטיח שהעבודות יתבצעו תוך שמירה על רצף הפעילות השוטפת ברחבת הכותל".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר