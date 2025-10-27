תיעוד נדיר: הגרש"ב סורוצקין משתתף בדיון בד"צ 'העדה' על הגיוס

הגרש"ב סורוצקין בכינוס בד"צ 'העדה החרדית' ( צילום: ללא קרדיט )

כינוס חירום התקיים אתמול (ראשון) בלשכת בד''ץ העדה החרדית בהרכב מלא בראשות הפוסק הגר"מ שטרנבוך, לדון על דרכי הפעולה לנוכח מעצר בני הישיבות במסגרת גזירת הגיוס.

בתוך כך, בהוראת ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש, הבוקר יצאו אלפי ילדי תלמודי התורה של רשת 'עטרת שלמה' מכל רחבי הארץ, לעצרת תפילה וזעקה ליד כלא 10, בעקבות מעצרו של תלמיד ישיבת 'עטרת שלמה'.

כפי שדווח ב'כיכר השבת', באורח חריג השתתף בדיון גם ראש מוסדות 'עטרת שלמה' הגאון רבי שלום בער סורוצקין, שפועל כדי לאחד את כלל העדות והחוגים לטובת שחרור תלמידו הבחור אריאל שמאי שנכלא בכלא הצבאי בעוון לימוד תורה ואי התגייסות לצבא. בפתח הדיון נשא הגאון רבי שלום בער סורוצקין דברים נרגשים ואמר כי "מדובר כאן על בחור שיושב ולומד רוב שעות היממה בהתמדה עצומה, הוא נמצא עכשיו במצב מאוד לא פשוט בעבור חטאו היחיד שהוא יושב ולומד תורה, צריכים ללחום עבורו בכל הכח". לקראת סוף הדיון הוציאו הבד"צ מכתב חריף תחת הכותרת "זממם בל תפק", בה נכתב כי עומדים להילחם מלחמת מצוה במסירות נפש.

כינוס הבד"צ, אתמול ( צילום: באדיבות )

מעמד מרגש ומיוחד נערך בתום הדיון, כאשר ביקש ראש הישיבה הגאון רבי שלום בער סורוצקין לערוך מעמד תפילה מיוחד עבור תלמידו הבחור 'אריאל בן תמר' הנמק בכלא הצבאי.

לאור בקשתו האישית של ראש הישיבה, ברגעים מרטיטים במיוחד שכמותם לא זכור מעולם בלשכת הבד"צ, פתח הפוסק הגר"מ שטרנבוך בתפילה מיוחדת כשליח ציבור, וכל הדיינים ענו אחריו פסוק בפסוק.

מכתב הבד"צ

לפני התפילה הקדים הגר"מ מילים נרגשות ואמר: "אוי אבינו מלכנו רחם עלינו, אנחנו צריכים כוחות מיוחדים ללחום מלחמת ה', ולעמוד בעוז ובתעצומות במלחמה, ואנחנו אומרים "לא לא לא", בשום פנים ואופן לא נניח להם, שאנחנו קשורים בבורא עולם".

לאחר מכן פתח בפסוקי ייחוד וישועה: "ה' מלך ה' מלך ה' ימלוך לעולם וועד", "אנא ה' הושיעה נא, אנא ה' הושיעה נא", "אנא ה' הצליחה נא, אנא ה' הצליחה נא, אנא ה' עננו ביום קראנו".

עם סיום התפילה התכנסו הדיינים בראשות הגר"מ שטרנבוך לכינוס סגור, בו דנו ביחידות על דרכי הפעולה העומדים להתפרסם לציבור בימים הקרובים.