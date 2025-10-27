הגרש"ב סורוצקין בכינוס בד"צ 'העדה החרדית' ( צילום: ללא קרדיט )

הגרש"ב סורוצקין, ראש ישיבת 'עטרת שלמה', נצפה אמש בכינוס בד"צ 'העדה החרדית' בראשות הפוסק הגר"מ שטרנבוך לקבל עיצה ותושיה בכל הנוגע לחוק הגיוס ומעצרי בני הישיבות.

הגרש"ב סורוצקין מזוהה עם הזרם הליטאי המרכזי, זה שעשרות שנים קיים דיאלוג עם המדינה וחיפש איזונים. העדה החרדית, לעומת זאת, נמצאת בקצה השני של המפה – זרם המסרב לכל שיתוף פעולה. כשראש ישיבה מהמיינסטרים מגיע להתייעץ עם מנהיגי הקנאים, זה משקף משהו במצב. באותו זמן ממש, מתפרסם בפורטל המכירות בידספיריט מכתב היסטורי שנכתב לפני כשבעים שנה. הגאון רבי זלמן סורוצקין זצ"ל, סבו של הגרש"ב, כיהן כיושב ראש מועצת גדולי התורה בשנות החמישים. בתשי"ח (1958) הוא כתב מכתב שבו ציין כי פטור מגיוס יש להעניק רק למי "שאינם מתעסקים בשום עבודה חומרית איזו שהיא ובכל שעה שהיא".

המכתב ההיסטורי של הגאון רבי זלמן סורוצקין

זו הייתה עמדה שהציבה קריטריונים ברורים. מי שלומד תורה באמת – מקבל פטור. מי שעובד – לא.

בשבעים שנה שחלפו מאז, המצב השתנה. מספר בני הישיבות גדל פי כמה וכמה. המדינה החלה ללחוץ חזק יותר. והציבור החרדי מצא את עצמו בעימות הולך ומחריף עם ממסד האכיפה.

מסתבר שההחמרה במדיניות הגיוס – המעצרים והכפייה, ללא הבחנה בין סוגי אוכלוסיות – דוחפת דמויות כמו הגרש"ב סורוצקין למקומות שלא היו בהם בעבר.

המפגש עם 'העדה החרדית' והגר"מ שטרנבוך מעיד על כך שגם מי שייצג את הקו המתון מחפש עכשיו הגנה וכיוון אצל הזרם הקנאי.