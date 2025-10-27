מעצר. ארכיון ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

ברקע סאגת חוק הגיוס המאיימת על שלמות הממשלה ושלושה ימים לפני עצרת הענק המתוכננת ליום חמישי הקרוב, הרדיפה כנגד בחורי הישיבות נמשכת כל העת, ובשעה האחרונה נעצר תלמיד ישיבה בבאר שבע.

על פי הדיווח, תלמיד ישיבת 'נחלת שלמה' (ישיבה מוכרת ברווחה, נ.ש), הבחור החשוב יעקב ישראל גיל, נעצר בשעה האחרונה ע"י משטרת באר שבע בעת שהגיע לתחנה להגיש תלונה, והועבר לידי המשטרה הצבאית - לאחר שעלה שהוא עריק שלא התייצב בלשכות הגיוס כהוראת גדולי ישראל. מארגון 'עזרם ומגינם' נמסר כי "משטרת ישראל הפרה את הסטטוס קוו בשעה האחרונה והעבירה שוב בחור ישיבה למעצר צבאי לאחר שזומן לחקירה. הבחור שזומן לחקירה בתחנת באר שבע העובר בשעה האחרונה למעצר צבאי בדרום הארץ, הבחור ומשפחתו מקבלים סיוע משפטי מהמחלקה המשפטית של עזרם ומגינם ועו"ד שלמה חדד".

הפגנה נגד מעצר תלמידי ישיבה | ארכיון ( צילום: David Cohen/Flash90 )

כזכור, בשבוע שעבר המשטרה עצרה שלושה עריקים חרדים בבתיהם בגבעתיים וברמת גן. אחד העריקים, יתום, שוחרר מאז מהמעצר. בעקבות המעצרים, בעדה החרדית איימו: אם תוך שעתיים העריקים לא ישוחררו - נצא להפגנות וחסימות בכל רחבי הארץ. מפגינים חסמו את כביש 4 סמוך לבני ברק, מהומות גם בבית שמש. מהמשטרה נמסר כי כמה מהמפגינים קראו לשוטרים "נאצים". שלושה נעצרו בחשד למפירי סדר.

בעקבות מעצרו של תלמיד ישיבת 'עטרת שלמה', אריאל שמאי, ערכה הישיבה מספר עצרות תפילה מול כלא 10, כאשר בשבוע שעבר הגיע ראש הישיבה הגרמ"ה הירש למסור שיעור כללי מול שערי הכלא.

הבוקר הגיעו אלפי תלמידי החיידרים של מוסדות 'עטרת שלמה' בראשות ראש הישיבה הגאון רבי שלום בער סורוצקין, לעצרת מחאה יוצאת דופן מול כלא 10, בעקבות מעצרו של תלמיד הישיבה.

בעצרת התפילה בשערי הכלא זעקו אלפי התלמידים יחד עם רבותיהם בתפילה לאבינו שבשמיים, באמירת תהילים וסליחות.

התלמידים חבשו לראשם כובעי שמש עליהם הודפסה תמונות של הבחור הכלוא לצד קריאה לשחרורו, במסגרת הקמפיין הדומה לקמפיין לשחרור החטופים מרצועת עזה, קמפיין שעורר סערה ציבורית. לקראת סיום העצרת נערך במקום מעמד קבלת עול מלכות שמיים בהשתתפות אלפי התלמידים.

עצרת המחאה של ילדי 'עטרת שלמה' מול כלא 10 ( צילום: דניאל נפוסי )

ראש הישיבה הגרש"ב סורוצקין התייחס בנאומו לביקורת נגד "קמפיין החטופים" שליווה את מעצרו של תלמידו ואמר: "היו כאלה שהיה להם איזה שהם טענות שלכאורה אנחנו משתמשים באיזה סמל של החטופים בשביל שחטפו את אריאל שמאי לבית האסורים עקרו אותו ממקום לימודו, אני רוצה להסביר להם דבר אחד, אל תחשבו שהחטופים היו רק שלכם, החטופים הם גם שלנו ואולי יותר שלנו משלכם.

"גדולי ישראל ובני תורה היו כאלה שלא ישנו על מיטה כל הימים שהם היו בשבי, לנו היה אכפת מהם, אנחנו העתרנו בשבילם, אנחנו למדנו בשבילם, אל תהיו אפוטרופוסים על מה שלא שייך לכם, אנחנו עשינו... את הניסים הגדולים של אלה שיצאו חיים והניסים הגדולים שראינו, זה בגלל אותו מה שזקני מואב ומדין הבינו שעם ישראל מנצחים שלא כדרך עולם זה בגלל הקול קול יעקב, בגלל הלימוד תורה.

"למה אנחנו עושים את זה? אין לנו חס ושלום שום רצון לפגוע באף איש, כולם אהובים, כולם ברורים, כולם יקרים לנו, אבל רוצים שתבינו פעם אחת שלנתק אותנו מן התורה זה לנתק את החמצן מהחולה, לנתק אותנו ממקור חיים. אנחנו מאמינים בני מאמינים 'כי הם חיינו ואורך ימינו', החמצן שלנו זה תורה".