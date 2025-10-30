ראש הישיבה, הגאון רבי דב לנדו, בדברים נוקבים לקראת עצרת המחאה הצפויה להתקיים בצהריין (חמישי) בשערי העיר ירושלים: "רוצים להשמיד את כל הישוב היהודי! הגויים באמריקה יודעים שיש בורא עולם, כאן לא יודעים".

בדברים נוקבים לקראת עצרת התפילה, התבטא הגר"ד לנדו: "כאשר רבים מתפללים ביחד זה נשגב מאוד, זה משפיע. אנחנו מתפללים לה' שיעזור ואנחנו מחוייבים גם למחות.

"המחאה היא כשבאים כל אנשי התורה ביחד ומוחים מכל הלב והנשמה, יש תועלת גדולה מאוד. התפילה היא כי בעת צרה פונים לה' שיציל אותנו, וכבני אדם, חייבים גם למחות, יש כאן מסר גדול: עם ישראל זה עם של תורה ואי אפשר לשנותו, והם נלחמים נגד המהות של עם ישראל".

"בארץ ישראל", הוסיף ראש הישיבה: "כבר שנים מורדים בה' ובתורתו ועושים את כל הדברים הבזויים, וה' אמר 'ולא תקיא הארץ אתכם בטמאכם אותה'. במעשיהם, הארץ רוצה להקיא אותנו, ולמה היא לא מקיאה? יש גלולה אחת: לימוד התורה של בני הישיבות! ואם אתם רוצים להשליך את הגלולה הזאת לים, אתם רוצים להשמיד את כל הישוב היהודי! הגויים באמריקה יודעים שיש בורא עולם, כאן לא יודעים!".

בסיום דבריו הדגיש הגר"ד: "לכן חייבים לבוא לעצרת, יש תועלת שגם ילד שמבין יבוא וגם האבא כשהוא עם הילד הוא מתפלל יותר טוב, כולם חייבים לבוא".

ראש הישיבה קיים מיוחד על העצרת, 'כיכר השבת' עם השו"ת המלא

שואלים מה המטרה של העצרת שטורחים ומתאספים כל כך? אם בשביל תפילה אז אפשר להתפלל בבית את הזמן הזה בפחות זמן וביטול תורה

"השאלה הזו יש תשובה פשוטה, התפילה ברבים זה אחרת לגמרי, כשרבים מתפללים ביחד ידוע שזה דבר נשגב מאוד זה גם משפיע על אנשים יותר להתעורר ויותר להתעורר".

דרך הטלפון זה לא ברבים?

"זה לא ברבים. ברבים יושבים אנשים ומתעוררים הרבה".

האם יש כאן גם מטרה של מחאה חוץ מהתפילה?

"תפילה זה להשם שמתפללים להשם שיעזור לנו, לא מתפללים לשום דבר, וחוץ מזה עושים גם משהו שאנו מחויבים בני אדם בו למחות. זה שני דברים יחד וכל אחד לחוד".

אז אם חובת מחאה אז למה דווקא עכשיו הרי חטאו כבר קודם בנושא הזה?

"שאלה טובה, זה נכון, אבל זה לא סיבה שלא יעשו את זה כעת, זה לא הסתדר ועכשיו זה הסתדר".

אומרים תהילים זה גם מחאה?

"תהילים זה בשביל תפילה, תהילים זה לא בשביל מחאה, אנחנו אומרים שאנחנו נמצאים כאן חוץ ממה שבאנו להתפלל להשם שיעזור לנו מכל הצרות הגדולות האלו אנחנו גם מוחים".

בלי מילים?

"המילים נאמרים כעת, זה המילים".

יש גם מסר לגבי השלטונות?

"בוודאי יש כאן מסר גדול בוודאי עם ישראל זה עם של תורה אי אפשר לשנות אותו. ולתבוע את התורה זה נגד המהות של עם ישראל והם נלחמים נגד המהות של עם ישראל העם היהודי.

"ועוד דבר אנחנו נמצאים כאן בארץ שנים והם מורדים בהשם ובתורתו כסדר, ועושים את כל הדברים הלא טובים והבזויים בעולם, והשם אמר לנו ולא תקיא הארץ אתכם בטמאכם אותה, הם מטמאים את הארץ כסדר בכל הנבזיות שבעולם.

"וההקאה הזו קלה מאד, הערבים יכולים בבת אחת לבוא לשטוף אותנו ולא יעזור שום צבא ושום דבר, הרי כתוב ולא תקיא הארץ אתכם, ולמה היא לא מקיאה איפה ההקאה הזאת, והארץ רוצה להקיא מרגישים שהארץ רוצה להקיא, כמו שאדם מקיא יכולים ביום אחד הערבים להגיד אנחנו הולכים נגד כל היהודים והורגים את כל היהודים, מה יהיה, שהם הרוגים לא אכפת להם כל כך הרבה.

"ומה הסיבה שהארץ לא מקיאה לא לימדו אותם, הם לא מאמינים, לא לימדו אותם מורה מורה הם פשעו בהם, אז מה יש, יש גלולה אחת שיוצרת וזה לימוד התורה שבני הישיבות לומדים, לומדי התורה כל בני התורה זו הגלולה, אם אתם רוצים להשליך את הגדולה הזאת לים אתם רוצים להשמיד את כל הישוב היהודי, באמריקה יודעים שיש בורא עולם כאן לא יודעים, באמריקה הגוים יודעים את זה וכאן לא יודעים. אוי ואבוי זה מדינת היהודים? לפחות בני הישיבות ולומדי התורה מצילים את המצב".

מי שקשה לו ולא יכול לבוא שיתפלל מהבית ויצטרף יש לזה משמעות?

"צריכים לבוא חייבים לבוא אם היה לו הפסד ממוני הוא היה נשאר? חייבים לבוא!".

יש לי ילד בן 10 שאני יכול להביא אותו, והוא יכול קצת להתפלל יש תועלת שיבוא? הוא יבוא איתי

"יש תועלת שהילד המבין יבוא, הילדים הקטנטנים הם לא שייך. כשילד מתפלל גם האבא מתפלל יחד עם הילד יותר טוב".

מה יקרה אם יהיה חוק לסגור את כל הישיבות שאסור ללמוד, מה יעשו בני הישיבות?

"ילמדו ילמדו ולא יועילו שום דבר. רק יעשו דברים והם יזיקו לעצמם, וגם מבחינה מדינית הם יזיקו, לא ישקטו להם, הם לא יכולים לעשות מה שהם רוצים. הם פראי אדם אבל עדיין קצת שכל יש להם".