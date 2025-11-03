הגר"א דויטש בראש מושב בית דין במעלה אדומים

חשיפת 'כיכר השבת' אודות הקמת יחידת יג"ה (יחידת גבולות הפנים) כהצעת הגאון רבי אברהם דויטש ותת אלוף יואלי אור עוררה דיון ציבורי נרחב ובצידו סערה לא קטנה.

ההבהרה

במקביל גורם מחוג מקורבי הרב דויטש הבהיר בשיחה עם 'כיכר השבת' כי "הרב אינו מחדש מעצמו ואף עומד על כך שכל דבריו שמע מרבותיו. העמדה העקבית והברורה: כל שירות צבאי בכל נוסח שהיא הינה בגדר יהרג ואל יעבור. חלילה שלא יתפרש כי הרב נותן יד לגיוס כזה או אחר".

לדברי הגורם, "כל המתנגדים שמאז הפרסום אמש יצאו כנגד יוזמת יג"ה, הם לא קראו ולא עיינו בתוכנית המוצעת ואלו התבססו על כותרות תקשורתיות בלבד".

מאמרו המלא של גאב"ד מעלה אדומים הגר"א דויטש בדבר הקמת יג"ה:

הגר"א דויטש חושף במאמר שקיים דיאלוג ממושך עם בכירים במערכת הביטחון והמשפט, הוא מספר שאחרי עשרות פגישות עם ראשי הצבא והשלטון, התברר לו "עד כמה אין לגורמי הצבא והממשלה שום מושג שאנחנו מוכנים למסור את הנפש ולא להתגייס, שהם חושבים שמדובר על ענין פוליטי, ולא מבינים שההתנגדות שלנו להתגייס היא מסיבה דתית אמיתית. שאנחנו באמת חושבים שלשרת בצבא זה איסור שדינו יהרג ואל יעבור".

ליבת ההצעה נשענת על טענה ביטחונית שהגר"א דויטש מפרט במסמך: "הגבולות של מדינת ישראל אינם דומים לרוב המדינות שבהם האויב נמצא רק מחוץ לגבולות - במדינת ישראל יש מאות גבולות אם לא יותר".

"הגבולות האלה", הוא כותב, "לא רק שאין בהם חיילים - אין אפילו גדר, אין אפילו מצלמות. הגבולות האלו הם הערים, הכפרים והיישובים הערביים בתוך שטחי ישראל".

הוא לוקח את עירו כדוגמה: "מעלה אדומים - יש לנו כ-50,000 תושבים, סמוכים לכפר עזריה העוין ועוד כמה יישובים ערבים מסביב. אין גדר מסביב העיר. אין מצלמות בשטחים רבים. רק 8 מתוך 40 כוננים מגיעים לאירוע בתרגילים".

"אין להם תקשורת מקצועית", הוא ממשיך. "אין מדים אחידים. אין רכב חירום. אין נעליים טקטיות ללחימה. אין ווסטים מוגני ירי עדכניים. ובגלל אגו ופוליטיקה - אין מפקד ראשי".

אירוע קונקרטי: "לפני מספר חודשים הצליחו להיכנס לעיר מעל 400 עובדים פלסטינאים, למרות המאבטחים והשוטרים הרבים. פשוט לא היה שם מי שיכול לקחת פיקוד".

הגר"א דויטש מזכיר את דו"ח מבקר המדינה על ליקויים ביו"ש: "דובר צה"ל אמר שהם מודעים אבל זה לא רלוונטי כעת. אבל ישבתי עם מפקדים בכירים בצבא שהודו לי "אנחנו מפחדים מהיום הנורא דווקא אחרי השביעי באוקטובר, הרבה יותר מלפני. כעת בזמן מלחמה - כולם בחזית ואין חיילים בתוך המדינה. אין לנו לא מחסומים, לא כלים ולא לוחמים'".

החזון: 3,000 חברים בשלב ראשון - "לא בחורי ישיבות ואברכים"

התוכנית מפורטת במסמך: יחידה עצמאית בכל עיר ויישוב עם ציבור חרדי.

"נקודה חשובה שכדאי לציין", הגר"א דויטש מדגיש, "אין שום כוונה להכניס ליחידה בחור מחברון או פוניבז' ולשים אותו ככונן. הכוונה על אנשים בוגרים ונשואים - לא צעירים כלל וכלל. וכמובן לא אברכים אלא כאלה שלא יושבים ולומדים בשום ישיבה או כולל. המדובר על מוכרים בקיוסק ובחנות חליפות, בעלי חנויות וחברי עיריה - מסוג של האלה". כדי להתקבל לארגון הם יצטרכו להביא אישור מרב השכונה או אישיות תורנית מוכרת שהם לא רשומים בשום מסגרת ואין תורתם אומנותם.

תת-אלוף במילואים יואלי אור ( באדיבות רוני אהרון )

החברים יעברו אימונים מקצועיים של 6 חודשים על ידי חברות בינלאומיות חיצוניות, ולא על ידי הצבא והמשטרה - "כמו ימ"מ ותותחנים ויחידת מורן - שכבר מכשירות את שירותי הביטחון של המדינה".

האימונים יכללו, לפי המסמך: Hostage Scenarios, Anti-Terror, Active Shooter, Hand-to-Hand Combat, Combat Shooting, Urban Tactical Training.

"כל חבר חייב לעבור בדיקות רפואיות בין לפני ובין כל חודש", נכתב במסמך. "הם יצוידו בנשק מתקדם, ציוד טקטי מלא, ווסטים מוגני ירי, מכשירי קשר מקצועיים".

הפיקוד הכפול - הנקודה הבעייתית

כאן מגיע החלק המורכב ביותר. הגר"א דויטש מסביר: "יו"ר יחידת גבולות הפנים - חשוב ביותר שיהיה דווקא איש שלמד בישיבה חרדית. גם שאר המפקדים יהיו אך ורק כאלו שלמדו בישיבות חרדיות".

אך הנקודה המרכזית: "חברי מועצת גדולי ישראל של ש"ס, אגודת ישראל ודגל התורה יקבעו בפה אחד את זהות 'נשיא היחידה'. כל המפקדים יהיו כפופים לנשיא היחידה לכל נושא - אישור תפקידים, סדר אימונים, כשרות אוכל, וכל נושא המוגדר בעיני הנשיא כנושא הלכתי או השקפתי".

במצב חירום? "הפיקוד על יציאה לאירועים בשטח יהיה על ידי המפקד המקומי של מג"ב בסיכום עם נשיא היחידה. אבל אם תהיה הוראה לצאת לאירועים מחוץ לגוש או משימה שלא במסגרת תפקיד היחידה - יכול יו"ר הגוש המקומי או נשיא היחידה לתת סירוב פיקוד".

"ברגע שהארגון יהיה אפילו במקצת תחת מטריה של משרד הביטחון או ביטחון פנים, זה רק שאלה של זמן עד שהם יקחו פיקוד ויערבבו את הארגון עם הצבא והמשטרה".

"ההתבדלות הגמורה מגופי הביטחון הרשמיים", הגר"א דויטש כותב, "היא הדרך היחידה שאפשר להגיע לאלפי אנשי צוות חדשים שמוכנים ודרוכים".