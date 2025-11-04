כיכר השבת
משבר חוק הגיוס: המשטרה עצרה תלמיד ישיבה מביתו בחולון

שוטרי המשטרה הצבאית הגיעו הלילה לביתו של תלמיד ישיבה בחולון ועצרו אותו לאחר שלא התייצב לצווי הגיוס | העצור מוגדר כ'עריק' למעלה משנתיים (חרדים)

שוטרי המשטרה הצבאית עצרו הלילה (בין שני לשלישי) תלמיד ישיבה שלא התייצב לצווי הגיוס והוגדר כ'עריק'.

מדובר בתלמיד ישיבת 'צמח ישראל' בתל אביב, שהוגדר כ'עריק' זה למעלה משנתיים, עוד לפני שגדולי ישראל הורו שלא להתייצב בלשכות הגיוס.

צוות הישיבה, בראשות הגאון רבי דוד שלמה לינטופ, מטפל בו מול הרשויות בניסיון לשחררו ממעצר, בין היתר עו"ד מנחם שטאובר נשכר בכדי לסייע לו בהליך המשפטי.

יצוין כי שוב מדובר בעצור מבני עדות המזרח. וכפי שדווח ב'כיכר השבת', בקרב מועצת חכמי התורה של ש"ס ישנו זעם גדול על התנהלות צה"ל המבצע אכיפה רק כלי הציבור הספרדי: "האפליה נכנסה גם לצה"ל, אנחנו נגד כל מעצר אבל אם מחליטים לבצע מעצרים למה זה רק כלפי הבחורים שלנו. ואיפה ש"ס? למה הנציגים שלנו שותקים לעוול הזה?", התבטא גורם בבית אחד מבכירי חברי מועצת חכמי התורה.

כזכור, הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף תקף בחודש שעבר, במהלך שיעורו השבועי, את מעצר תלמידי הישיבות מבני עדות המזרח ואמר: "הם עוצרים בעיקר ספרדים, יודעים שהאימא חלשה, האבא חלש. צריכים לחזק אתכם. מה זה פה רוסיה? יש פה שלטון קומוניסטי? בולשביקים? הולכים ועוצרים בחורי ישיבות באמצע הלילה דופקים בדלת חזק, לא תפתחו את הדלת שימו לב בעינית מי זה, צריכים להיות חזקים, השם יעזור שתעבור התקופה הזו, זו תקופה קשה".

חבר מועצת חכמי התורה, הגאון רבי יהודה כהן, ראש ישיבות באר התלמוד ויקירי ירושלים, תקף בחריפות: "תשמעו - כל העצורים הם ספרדים בלבד! רק ספרדים! ידעו נאמנה אלו שבוחרים בהם בכל המפלגות "האלה" כמה אוהבים את הספרדים.

"הם לא מעיזים לעצור אשכנזים, רק ספרדים... אני כבר לפני שנתיים אמרתי - הם אשכנזים, אף פעם לא יגעו בהם, רק הספרדים, חושבים שאנחנו כלום שום דבר".

