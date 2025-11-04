רס"ן במיל' אלי אדלר

לאחר החשיפה ב'כיכר השבת' אודות התוכנית ההקמת "יחידת גבולות הפנים" (יג"ה) על ידי הגר"א דויטש אב"ד בד"ץ מעלה אדומים ותת-אלוף במילואים יואלי אור, מגיעה תגובת רס"ן במילואים אלי אדלר, חרדי המשמש היום כרב צבאי שבמשך עשרות שנים היה חייל קרבי.

"אין שום היתכנות בעולם להקמת יחידה כזאת", אומר אדלר בהקלטה שהגיעה לידי 'כיכר השבת'. "לא מצד המדינה, לא מצד הצבא, לא מצד המשטרה, לא מצד מערכות המשפט וגם לא מצד הרבנים". פרסום ראשון | "יחידת גבולות הפנים"- התוכנית החרדית החסויה שעשויה לשנות את משוואת הגיוס

אחרי החשיפה ב'כיכר' על הקמת יחידה חדשה: זו ההבהרה של מזכירות הבד"צ מיליציה פרטית במימון פרטי?! ש מה שנערה בת 14 הבינה יותר טוב ממני.... - פרק צפיה מטלטל במתנה - כאן! פנינה לשם | מקודם אדלר מציין כי התוכנית מדברת על הקמת "סוג של מיליציה עצמאית שמי שימנה בה את המפקדים הן מועצות גדולי התורה". לפי המפורט בחוברת, התקציב אמור להגיע חלקית ממשרד הביטחון, אך רוב הכסף - "לציוד, נשק, תחמושת, ווסטים, כלי רכב, מדים, נעליים ועוד, הכל יבוא מ'שנור' - תוקם עמותה שתשנורר כסף בשביל להחזיק את היחידה הזאת". "אתה לא יכול להיות תלוי בחסדי נדיבי-עם כשאתה צריך להחזיק יחידה צבאית בכוננות", הוא מדגיש. "מי יפקד על המפקדים?" הבעיה המרכזית, לדברי אדלר, היא סוגיית הפיקוד: "אין שום היתכנות בעולם ליחידה שלא תהיה כפופה או לצבא, למפקדיו ולשר הבטחון או למשטרה, למפקדיה ולשר לבט"פ, אלא תהיה כפופה לרבנים ולמועצות גדולי התורה. כי מעבר לשאלות ההלכתיות שיש בכל מקום, יש פה שאלות צבאיות פרופר". "רבנים ייתנו את הפקודות? למה הם יביאו מפקדים חרדים? הרי גם להם אמורים להיות מפקדים. אז מי יהיו המפקדים שלהם? אז זה חוזר עוד פעם למועצת גדולי התורה. בקיצור, דבר שהוא חסר כל היגיון והיתכנות".

עיוות היסטורי: "עשרות אלפי חרדים שירתו"

אדלר גם לא מסכים עם הטענה המרכזית במסמך של הגר"א דויטש, לפיה גדולי ישראל לאורך כל הדורות התנגדו לשילוב חרדים במנגנון צבאי.

"זה כמובן דבר שלא עומד במבחן המציאות", הוא אומר. "מהקמת המדינה, שירתו בצבא, במצטבר, עשרות אלפי חרדים, אם לא יותר מזה. עד שנות ה-80 רובם של החרדים שירתו בצבא הרגיל (ברוב המקרים לאחר נישואיהם). וגם משנת 1999, משהוקם "הנח"ל החרדי" שהיום קוראים לו "נצח יהודה", ועד היום, שירתו במסלולים החרדים השונים בצבא כ-30,000 חרדים.

אז עשרות אלפי חרדים שירתו ומשרתים בצבא ומעולם לא הייתה גישה כזאת של גדולי ישראל חברי מועצת גדולי התורה לדורותיהם".

"אסור לצרפם למניין? מופרך"

אדלר מתייחס לקטע מהחוברת שבו נכתב כי מי שאומר שאפשר לשרת בצבא ולהישאר דתי - "דינם כאנשי המזרחי, שדינם כמחללי שבת, שיינם יין נסך, אסור לאכול משחיטתם ואין לצרפם למניין".

"אני לא מכיר אף רב שאמר דבר כל כך תמוה", הוא אומר. "חלק מחרדים ששרתו בצבא היו רבנים, היו דיינים, היו תלמידי חכמים גדולים - ואני לא אנקוב כאן בשמות, כי רבים הם".

עם זאת, אדלר כן מזכיר שמות של רבנים בכירים ששירתו: "הרב אפרים צמל זצ"ל שהגיע לדרגת אלוף-משנה, הרב חיים בקשט זצ"ל שגם הוא הגיע לדרגת אלוף-משנה, האדמו"ר מסרט ויז'ניץ הקודם זצ"ל, הרב אלעזר גפני יבדלח"א, אחיו של חה"כ הרב משה גפני שהגיע לדרגת רב-סרן ועוד. אז אסור לצרף אותם למניין?? אסור לאכול משחיטתם? יינם יין נסך? זה דבר מאוד מאוד מופרך".

"גבי אשכנזי לא אמר את זה"

אדלר גם לא מקבל את הציטוט מהרמטכ"ל לשעבר גבי אשכנזי. במסמך נכתב כי אשכנזי אמר לגר"א דויטש ש"אין צורך בגיוס חרדים" וכי הצבא הולך להיות מקצועי.

"לא היה ולא נברא", אומר אדלר. "אני אישית נפגשתי עם גבי אשכנזי כמה וכמה פעמים הרבה לפני המלחמה הנוכחית, והוא מעולם לא אמר לי דבר כזה. נהפוך הוא - אשכנזי היה מעורב בבניית תוכנית שמהותה הייתה לשלב חרדים בצה"ל בצורה משמעותית ובשום פנים ואופן לא ללכת לכיוון של צבא מקצועי".

"50% נופלים מירי דו-צדדי?"

אדלר מצביע על טענות נוספות בחוברת שלדבריו הן מופרכות:

"הרב דויטש כותב שצה"ל, הוא הצבא הגרוע ביותר מבחינת ירי דו-צדדי. הוא אומר: "50% מהנופלים נופלים בגלל 'פרנדלי פייר', מה שנקרא "אש ידידותית". כלומר שאנחנו הורגים 50% מהנופלים שלנו - דבר שהוא כמובן מופרך, לא היה ולא נברא".

לדבריו, "תמיד בזמן מלחמה יש דו"צים, ירי דו-צדדי, אבל 50%??? חלק לא מבוטל מהנופלים שלא נפלו מאש האויב נהרגו בתאונות - תאונות דרכים, תאונות מבצעיות, תאונות שנגרמו מפיצוצים - אבל זה לא ירי דו-צדדי".

"במלחמת "חרבות ברזל" נהרגו כ-920 חיילים. האם נשמע הגיוני ש-460 מהם נהרגו כתוצאה מירי דו"צ?", הוא תוהה.

אדלר גם מתקן טענה בנוגע למלחמת המפרץ: "הוא כותב שטיל אחד שנפל על בסיס אמריקאי בסעודיה הרג 300 חיילים. נכון שהיה טיל אחד שנפל על בסיס אמריקאי בסעודיה, אבל נהרגו שם 39 אמריקאים ולא 300 חיילים".

"גם הרבנים לא יסכימו"

אדלר חוזר על טענתו: "אין לי ספק שגם הרבנים לא יקבלו את זה. אותם רבנים שמתנגדים לשירות צבאי מכל וכול, גם ביחידות כמו "חשמונאים", לא יסכימו לקבל גם את המתכונת הזאת. מתוך אותן חששות שיש להם לגבי "חשמונאים", אותן חששות יהיו להם לגבי היחידה הזאת".

"סיכומו של דבר", אומר אדלר, "זה דבר מופרך, אין לו שום היתכנות - לא מבחינת הסכמת המדינה, לא מבחינת הסכמת צה"ל, לא מבחינת היכולת לתפקד בהקמת מיליציה עצמאית שאינה כפופה לפקודות של הצבא או של המשטרה. ושלא נדבר על זה, כמו שאמרתי, שגם רבנים לא יסכימו לדבר הזה".

"כיכר השבת" ימשיך לעקוב אחרי הפרשה.