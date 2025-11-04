יביא לתחרות בשוק השחיטה? הרבנות הראשית לישראל פרסמה אמש (שני) קול קורא לגיוס צוותי שחיטה מהארץ ומחו"ל למערך שחיטת חו"ל שלה. ברבנות יצאו להליך כדי להביא לפתיחת התחרות בשוק השוחטים, וכדי להוזיל את מחירי הכשרות והבשר.

נלך קצת אחורה, במהלך השנים האחרונות מספרם של השוחטים וראש הצוות המפקחים אליהם התמעט מאוד, כאשר כיום גילם הממוצע של ראשי צוות שחיטה הוא 70-80, בשל העבודה שעד כה לא היו הכשרות מסודרות לתפקידים ברבנות הראשית, ובנוסף היה קיים רק בית ספר אחד להכשרה לשוחטים.

צריך להדגיש כי ההשלכות לעובדה שבקושי היו הכשרות בבתי ספר לשחיטה של הרבנות, הובילו לעלייה במחירי הבשר אשר מגיע מרחבי העולם כולו, בין הייתר בשל סיבת הביקוש וההצע.

בעיתון כלכליסט נחשף הבוקר (שלישי) הסכום הכספי אותו מרווחים ראש צוות השחיטה, לדברי גורם בתחום: "אם פעם ראש צוות היה מרוויח 50 אלף שקל נטו, היום הוא מרוויח יותר מ-250 אלף שקל. כל זה מושת על מחיר הבשר, וזה יוביל לכך שהציבור ישלם הרבה יותר".

כאשר בשל כך, ברבנות הראשית לישראל יצאו במהלך לחיזוק מערך שחיטת חו"ל, ופרסמו שני קולות קוראים לגיוס אנשי צוות שחיטה מנוסים מהארץ ומהעולם במסגרת מסלול להסמכה מהירה.

נדגיש כי מדובר בצעד משמעותי שנועד לתת מענה למחסור ההולך וגובר בכוח אדם מקצועי בענף, ולחזק את מערך ייבוא הבשר הכשר לישראל ובכך אף לתרום להפחתת יוקר המחיה באמצעות הרחבת ההיצע והוזלת העלויות.

מערך השחיטה של הרבנות הראשית לישראל הוא אחד המערכים המורכבים והרגישים במשק. מדובר במערך השגחה בינלאומי המבטיח כי הבשר המיובא לישראל עומד בדרישות ההלכה ובהוראות חוק הבשר, האוסר ייבוא בשר שאינו כשר.

המערך פועל בכ-60 בתי מטבחיים בעשר מדינות: ארגנטינה, אורוגוואי, פרגוואי, ברזיל, ארצות הברית, צ'ילה, פולין, ספרד, פורטוגל, צרפת. בשנת 2024 עמד היקף ייבוא הבשר הכשר על כ-140 אלף טון, על ידי כ־15 יבואנים, הפועלים תחת השגחתה של הרבנות הראשית לישראל.

במסגרת המהלך להוזלת המחירים לצרכן, פורסמו שני קולות קוראים חדשים, המיועדים לבעלי ניסיון (בעיקר מכשרויות פרטיות) מעשי מוכח מישראל או מחו"ל קולות קוראים אלו מאפשרים את הרחבת היצע כוח האדם, את ייעול פעילות צוותי השחיטה, ומסייעים ליבואנים בהתמודדותם עם האתגרים בייבוא בשר כשר לישראל, מצמצמים את עלויות היבוא ויתרמו לירידה מדורגת במחירי הבשר הכשר לצרכן הישראלי.

מנכ"ל הרבנות הראשית יהודה כהן אמר לאחר פרסום המכרזים: "הרבנות הראשית לישראל מחויבת לשמור על רמת הכשרות הגבוהה ולהבטיח זמינות, יעילות ויציבות למשק ולצרכן הישראלי. מסלול ההכשרה המהיר מאזן בין שמירה על ההלכה לבין הצרכים של המשק הישראלי ותורם להורדת יוקר המחיה".