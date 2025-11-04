בעקבות ההתפתחות הדרמטית שנחשפה כאן ב'כיכר השבת', חברי הכנסת של דגל התורה, משה גפני אורי מקלב ויעקב אשר, עלו הערב (שלישי) למעונו של ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש, כדי לעדכן אותו בהתפתחויות ולקבל את אישורו למהלכים.

ל'כיכר השבת' נודע כי חברי הכנסת ישבו עם ראש הישיבה למעל משעה ועברו "סעיף סעיף". ראש ישיבה טען שיש כמה סעיפים "בעייתיים" שיש למצוא להם פתרון. על פי המידע שהגיע לידינו הסעיפים הבעייתיים נוגעים בנושא המספרים והדרישה לטביעת אצבע בישיבות. במהלך ההתייעצות, עלו על הקו אנשי מקצוע מתחום המשפטים לתת את חוות דעתם בדיון.

אחרי הפגישה יעלו חברי הכנסת של דגל התורה לביתו הסמוך של ראש הישיבה הגאון ר' דב לנדו להמשך התייעצות. וככל הנראה מחר ימשיכו בהתייעצויות עם שאר זקני חבי מועצת גדולי התורה.

כזכור, הערב חשפנו לראשונה כי על אף ההתנגדות חריפה בציבור החרדי לטיוטת החוק אותה הציע ח"כ ביסמוט, מאחורי הקלעים, נמשכה העבודה בכל הכוח והחלו תיאומים בין הנציגים החרדיים ליועצת המשפטית של הוועדה, כדי לנסות להגיע לנוסח חוק מוסכם, שיוכל לעבור את האישור של הייעוץ המשפטי של הכנסת וממילא יש סיכוי שיעבור גם את בג"ץ, בעתירות שבוודאי יוגשו כנגד החוק, שצפוי להחזיר את החרדים לקואליציית נתניהו במידה והבלתי ייאמן יקרה והוא אכן יעבור.

על פי המידע שהגיע לידי 'כיכר השבת', הייעוץ המשפטי של הוועדה ביקש להוריד סעיפים בעייתים מבחינתם שלא יעברו את מבחן בג"ץ, כדוגמת היעדים והשירות האזרחי ועוד.

אחרי ישיבות ממושכות, הגיעו הנציגים החרדים להסכמות מהותיות עם הייעוץ המשפטי ולכאורה נסללה הדרך לחקיקת חוק.

כאמור, בשעות האחרונות עלו חברי הכנסת של דגל התורה למעונו של ראש הישיבה להתייעצות על סעיפי החוק המוצעים.

במידה ואכן הגרמ"ה יאשר את רוח הדברים, חברי הכנסת צפויים לפקוד גם את מעונם של כדי לקבל את הכרעותיהם של זקני חברי מועצת גדולי התורה וכמובן את מעונו של הגאון רבי דב לנדו, שבאופן רשמי אינו חבר במועצת גדולי התורה.

מי שעוקב בדריכות אחרי הפגישה עם ראש הישיבה הגרמ"ה הירש, הוא ראש הממשלה נתניהו, שכן רק רה"י יכריע, האם הולכים להסדרת הגיוס או לבחירות בקרוב. ל'כיכר השבת' נודע, כי מי שמעורב במגעים בין ראש הממשלה לביתו של ראש הישיבה, הוא מקורבו, האסטרטג יצו פלדמן.

יצוין, כי אמנם ש"ס תלויה בדגל התורה וההחלטות של רבניה, אך באגודת ישראל לא בטוח כלל שיסכימו לנוסח של חוק גיוס שכולל יעדים ומכסות, במיוחד חסידות גור, שהקצינה באופן משמעותי את דעותיה בנושא הגיוס, גם ח"כ פרוש לא בטוח שיתמוך, בעקבות לחץ כבד של אדמו"רים.

בש"ס כבר התחילו להכין את הקרקע לאישור חוק הגיוס, ובימים האחרונים ראינו מכתבים של חברי מועצת חכמי התורה, שהביעו תמיכה בדרעי וכן הגר"מ מאיה שהגיע במיוחד להשתתף בישיבת סיעת ש"ס, שם הביע תמיכה פומבית בדרעי.

כפי שדווח בהרחבה, לש"ס יש בעיה גדולה עם העברת חוק הגיוס, שכן רבנים רבים ובכירים מתנגדים לחוק גיוס שכולל סנקציות ויעדים ולכן אנחנו רואים לאחרונה את הכשרת הקרקע לתמיכה - ולכן הם גם מחכים להכרעת גדולי התורה של דגל התורה.