לפני מספר ימים חשפנו ב'כיכר השבת', את מתווה הגיוס החדש, שסוכם בין הנציגים החרדיים ליו"ר ועדת חוץ וביטחון החדש, בועז ביסמוט, אך למרות שנוסח החוק החדש טוב בהרבה מזה הקודם שהיה ערב המלחמה עם איראן, הנוסח זכה להתנגדות חריפה, גם מהחלק היותר אדוק של הציבור החרדי - שהסבירו כי עדיין מדובר בחוק גרוע וגם מצד חלק מחברי הקואליציה, שטענו שמדובר בחוק שאינו מספק.

אך מאחורי הקלעים, העבודה נמשכה בכל הכוח והחלו תיאומים בין הנציגים החרדיים ליועצת המשפטית של הוועדה, כדי לנסות להגיע לנוסח חוק מוסכם, שיוכל לעבור את האישור של הייעוץ המשפטי של הכנסת וממילא יש סיכוי שיעבור גם את בג"ץ, בעתירות שבוודאי יוגשו כנגד החוק, שצפוי להחזיר את החרדים לקואליציית נתניהו במידה והבלתי ייאמן יקרה והוא אכן יעבור.

על פי המידע שהגיע לידי 'כיכר השבת', הייעוץ המשפטי של הוועדה ביקש להוריד סעיפים בעייתים מבחינתם שלא יעברו את מבחן בג"ץ, כדוגמת היעדים והשירות האזרחי ועוד.

אחרי ישיבות ממושכות, הגיעו הנציגים החרדים להסכמות מהותיות עם הייעוץ המשפטי ולכאורה נסללה הדרך לחקיקת חוק.

הרב החרדי לא דמיין את זה: האיש במפעל בסין ביקש להראות לו משהו נחמן שטרנהרץ | 16:13

בעקבות ההתפחות הדרמטית שכאמור נחשפת כאן ב'כיכר השבת', שני חברי הכנסת הבכירים של דגל התורה, משה גפני ואורי מקלב, צפויים לעלות הערב למעונו של ראש הישיבה והמנהיג הגאון רבי משה הלל הירש, כדי לעדכן אותו בהתפתחויות ולקבל את אישורו למהלכים, לפגישה יגיע גם חבר הכנסת יעקב אשר, שהיה מעורב בחלק מהדיונים עם הוועדה.

במידה ואכן הגרמ"ה יאשר את רוח הדברים, חברי הכנסת צפויים לפקוד גם את מעונם של כדי לקבל את הכרעותיהם של זקני חברי מועצת גדולי התורה וכמובן את מעונו של הגאון רבי דב לנדו, שבאופן רשמי אינו חבר במועצת גדולי התורה.

מי שעוקב בדריכות אחרי הפגישה עם ראש הישיבה הגרמ"ה הירש, הוא ראש הממשלה נתניהו, שכן רק רה"י יכריע, האם הולכים להסדרת הגיוס או לבחירות בקרוב. ל'כיכר השבת' נודע, כי מי שמעורב במגעים בין ראש הממשלה לביתו של ראש הישיבה, הוא מקורבו, האסטרטג יצו פלדמן.

יצוין, כי אמנם ש"ס תלויה בדגל התורה וההחלטות של רבניה, אך באגודת ישראל לא בטוח כלל שיסכימו לנוסח של חוק גיוס שכולל יעדים ומכסות, במיוחד חסידות גור, שהקצינה באופן משמעותי את דעותיה בנושא הגיוס, גם ח"כ פרוש לא בטוח שיתמוך, בעקבות לחץ כבד של אדמו"רים.

בש"ס כבר התחילו להכין את הקרקע לאישור חוק הגיוס, ובימים האחרונים ראינו מכתבים של חברי מועצת חכמי התורה, שהביעו תמיכה בדרעי וכן הגר"מ מאיה שהגיע במיוחד להשתתף בישיבת סיעת ש"ס, שם הביע תמיכה פומבית בדרעי.

כפי שדווח בהרחבה, לש"ס יש בעיה גדולה עם העברת חוק הגיוס, שכן רבנים רבים ובכירים מתנגדים לחוק גיוס שכולל סנקציות ויעדים ולכן אנחנו רואים לאחרונה את הכשרת הקרקע לתמיכה - ולכן הם גם מחכים להכרעת גדולי התורה של דגל התורה.

כזכור ב'כיכר השבת', פורסם לראשונה הטיוטה החסויה שאותה אישרו בכירי הסיעות החרדיות. מדובר בחוק שונה מהחוק שהגיש ח"כ יואל יולי אדלשטיין, יו"ר ועדת חוץ וביטחון המודח.