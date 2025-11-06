כיכר השבת
מתקדמים לחקיקה

לבקשת הראש"ל: ועדת ראשי הישיבות של ש"ס התכנסה לדון בחוק הגיוס

ועדת ראשי הישיבות של ש"ס, בראשות חבר ה'מועצת' הגאון רבי שמואל בצלאל, התכנסה לדון בנוסח חוק הגיוס החדש | אטיאס ואזולאי הציגו את סעיפי החוק | הערכה: ש"ס תתמוך בחוק (חרדים)

יו"ר הוועדה וחבר המועצת הגאון רבי שמואל בצלאל (צילום: יעקב כהן)

על רקע ההתקדמות לקראת חקיקת והסדרת מעמד תלמידי הישיבות, ועדת ראשי הישיבות של ש"ס, בראשות הגאון רבי שמואל בצלאל, חבר מועצת חכמי התורה, התכנסה אמש (רביעי) לדון בנוסח חוק הגיוס החדש.

ראש צוות המו"מ של ש"ס, השר לשעבר אריאל אטיאס, וח"כ ינון אזולאי הציגו לראשי הישיבות את סעיפי נוסח חוק הגיוס לצד ההערות והדרישות של היועצת המשפטית של הוועדה, עו"ד מירי פרנקל-שור.

בסיעות החרדיות עובדים בימים אלו בניסיון להגיע לחוק שיהיה מוסכם גם על היועצת המשפטית של הוועדה וזה כדי שהייעוץ המשפטי של הכנסת יגן על החוק בעתירות לבג"צ.

במרכז הדרישות של היועצת המשפטית עומדת הדרישה להגדיל את יעדי הגיוס בשנה הראשונה ל-5,700 חיילים חרדים בצה"ל לצד הדרישה שאברכי הכוללים ותלמידי הישיבות ייצטרכו להחתים נוכחות באמצעות 'טביעת אצבע'.

בש"ס מעריכים הבוקר כי כל מועצת חכמי התורה תתמוך בחוק שיאפשר למי שלומד ללמוד ומאידך יגייס את מי שלא לומד לחטיבות שיותאמו למגזר החרדי.

"חוק שיגן על יבנה וחכמיה - יזכה לתמיכת המועצת", התבטא בכיר במפלגה בשיחה עם 'כיכר השבת': "הבהרנו תמיד: התפקיד שלנו זה להגן על לומדי התורה הקדושה".

יצוין כי הוועדה התכנסה לבקשתו של הראש"ל הגאון רבי שפרסם השבוע מכתב בו כתב: "חובה קדושה לפעול ולעשות הכל על מנת להסדיר בחוק את מעמדם של לומדי התורה כדי שיוכלו להמשיך לשקוד על תלמודם ללא כל הפרעה בדחיפות על הצד היותר טוב, באופן המפוקח הדק היטב על ידי וועדת ראשי הישיבות וגדולי החכמים, וועדה מיוחדת שהוקמה ומונתה על ידי מועצת חכמי התורה, אשר היא מנחה את נציגי התנועה הק׳ את הדרך אשר ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון".

