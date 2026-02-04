השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר החליט כי ימנע מהמשטרה להשתמש במכת"זיות שמפעילות בואש וגז, זאת לאחר שהתברר כי המשטרה מפעילה את הכלי בצורה בררנית.

ביממה האחרונה פנו מספר בכירים במשטרה ללשכת השר בן גביר וביקשו לשכנע אותו להנחות את חבר הכנסת, צביקה פוגל ("עוצמה יהודית") להמשיך להתיר את השימוש בבואש.

גם אל חה"כ פוגל פנו כמה מבכירי המשטרה וניסו להפעיל לחץ, אך השר בן גביר אמר שאינו מוכן לנסות לשנות את עמדתו של ח"כ פוגל במיוחד לאחר שמסתבר שברוב רובם של המקרים הופעלו המכת"זיות והבואש כנגד חרדים ומתנחלים.

גורמים בלשכת השר בן גביר אומרים כי "עם כל אהבתו של השר למשטרה השר מסמן Don’t לאכיפה בררנית. אמנם הוא נותן להם עוד ועוד כלים, אך כאשר מדובר בכלי עם אכיפה בררנית, שמופעל רק על חרדים ומתיישבים השר לא יסכים שימוש בכלי הזה".