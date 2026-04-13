כיכר השבת
מזכה הרבים הפוסק הגאון רבי יגאל כהן, ביקר בחדרה של הילדה נסיה בת הילה, בת ה-11 מבני ברק, שנפצעה קשה מפגיעת טיל איראני ומאושפזת בבית החולים | עם יציאתו מחדרה, פנה הרב לעם ישראל, בתחינה להתפלל לרפואתה ולקבל קבלה טובה | צפו (חרדים)

1תגובות
הקריאה הנרגשת של הרב יגאל כהן (צילום: שמעון ברדי)

מזכה הרבים הפוסק הגאון רבי יגאל כהן, ראש מוסדות "יביע אומר" וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, ביקר אמש (ראשון) בחדרה של הילדה נסיה בת הילה, בת ה-11 מ, שנפצעה קשה מפגיעת טיל איראני ומאושפזת בבית החולים.

מיד עם יציאתו מחדרה, פנה הרב יגאל כהן לעם ישראל, בתחינה להתפלל לרפואתה ולקבל קבלה טובה - כדי שננצח במלחמה על החיים שלה.

הקריאה המלאה של הרב יגאל כהן:

"אחים ואחיות יקרים, אנחנו נמצאים פה בחדר של נסיה. טיל איראני נפל ופגע בה, אנחנו נלחמים על החיים שלה - אנחנו בתפילות והרופאים שיהיו בריאים במעשים.

"אני מבקש מכם בכל לשון של בבקשה. הילדה הזו, בעזרת השם, היא תחזור לחיים, היא חייבת לחזור לחיים - זה תלוי כמה אנחנו נישא תפילה להשם יתברך.

"ואני מבקש מכם, כל ילד, ילדה, גבר, אישה, בבקשה - שלושה פרקי תהילים. איזו קבלה יפה, ליטול לידיים בבוקר, לשמור את השבת הקרובה, או יותר מזה, לברך על האוכל 'שהכל נהיה בדברו', לברך 'אשר יצר' אחרי שירותים. קבלה, לרפואתה של המתוקה הזו.

"אנחנו נלחמים על החיים שלה. זה לא רק המשפחה היקרה, האהובה. זה ניצחון שלנו על האיראנים הארורים האלה. זה עוד ילדה שתישאר בחיים, שהם לא הצליחו לפגוע בה.

"בבקשה, אני מתחנן אליכם. הילדה הזו זקוקה להרבה רחמי שמים, תעשו תפילה, וכל המתפלל על חברו נענה תחילה, בזכות זה שאתם מתפללים לרפואתה של הילדה הזאת, השם יתברך ידאג שלא תהיו חולים לעולם, תהיו בריאים עד מאה ועשרים כבני עשרים, אמן כן יהיה רצון".

התפללו עכשיו לרפואתה השלימה של הילדה נסיה בת הילה בתוך שאר חולי ישראל.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
תודה רבה לכבוד הרב,
חים

RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר