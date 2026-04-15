בביקור דרמטי וטעון שהתקיים בוושינגטון לפני שבועות אחדים, הציב נשיא ארגון 'דרשו' העולמי, הג״ר דוד הופשטטר, דרישה חד משמעית בפני בכירי הממשל האמריקני: לפעול בנחישות ובעוצמה מול נחשול האנטישמיות הגואה.

המפגש המרכזי נערך באופן סמלי בלובי המפואר של מחלקת המדינה האמריקנית, מקום שבו לפני כשמונים שנה פעלו פקידים אנטישמיים כדי להסתיר את זוועות השמדת יהודי אירופה ולטרפד ניסיונות הצלה. הפעם, האווירה הייתה שונה בתכלית, כאשר השליח המיוחד של הממשל לחופש דת, השגריר מארק ווקר, אירח את נשיא דרשו לשיחה אסטרטגית אודות התפשטות האנטישמיות בעולם.

נשיא דרשו הציג בפני בכירי הממשל דו"ח מקיף ומטלטל שכותרתו "פצצה מתקתקת". הדו"ח, המבוסס על נתונים שנאספו מרבבות לומדי 'דרשו' הפזורים בשש יבשות, חושף מציאות מחרידה: האנטישמיות אינה מסתתרת עוד בשוליים, אלא הפכה לחלק לגיטימי מהשיח הציבורי בארצות הברית.

לפי הדו"ח, התבטאויות שבעבר היו מביאות לסיום קריירה מיידי, נחשבות כיום לנורמטיביות, בעוד שבמדינות כמו קנדה, אירופה ואוסטרליה המצב חמור אף יותר. נשיא דרשו בן לניצולי שואה, הבהיר כי מדובר ב"זעקת אזהרה" שנועדה להשמיע את קולם של יהודים ברחבי העולם שמרגישים כי ביטחונם הופקר.

במהלך המפגש, השגריר ווקר – יועצו הקרוב של שר החוץ רוביו ומי שנחשב לבעל השפעה ישירה על הנשיא טראמפ – הביע הזדהות עמוקה עם הקהילה החרדית שמוצאת את עצמה בחזית בעקבות הזיהוי המובהק שלה עם היהדות. ווקר הדגיש כי הטיפול באנטישמיות חייב להיות "נועז וקולני".

"שורש האנטישמיות יושב על יסוד שלילי מאוד בבסיסו, ולא ניתן להתנהג בעדינות כשמתמודדים עם סרטן מהסוג הזה", הצהיר השגריר, תוך שהוא מציין לשבח את עמדותיהם התקיפות של השר רוביו והשגריר בישראל מייק האקבי. ווקר הוסיף כי ארה"ב נחושה להסיר את האיום האיראני, שחרת על דגלו את השמדת ישראל ואמריקה כאחד.

הביקור לא הצטמצם למחלקת המדינה בלבד. נשיא דרשו קיים סבב פגישות אינטנסיבי בגבעת הקפיטול, שם נועד עם מנהיג הרוב בבית הנבחרים, סטיב סקאליס, שהביע קשב רב לחששות הקהילה היהודית. בנוסף, נערכו פגישות עם חברי הקונגרס רנדי פיין, אוגוסט פלוגר (יו"ר ועדת המשנה ללוחמה בטרור) והסנאטור ג'יימס לנקפורד. בכל השיחות עלה מסר אחד ברור: מכתבי אימייל ושיחות טלפון אינם מספיקים; נדרשת נוכחות פיזית ולחץ ישיר על מקבלי ההחלטות כדי לחולל שינוי אמיתי.

רגע השיא של הביקור היה כאשר שיתף נשיא דרשו את השגריר ווקר בזיכרון אישי מכאיב מסבו, השריד היחיד ממשפחתו שנותר בחיים לאחר השואה. "סבי שאל אותי בכאב עצום: 'מה עשה העולם ומה עשו יהודי אמריקה כששישה מיליון מאחיהם נרצחו בדם קר? האם הם הלכו למשחקי כדור?'" סיפר נשיא דרשו. דבריו הדהדו כקריאת השכמה לדור הנוכחי: "אל תהיו במצב שבו תצטרכו להסביר לנכדים שלכם למה לא עשיתם כלום כשעוד ניתן היה לפעול. עדיף לשלם מחיר קטן של מאמץ עכשיו, מאשר מחיר כבד מנשוא בעתיד".

המפגש הסתיים בהבנה הדדית כי שיתוף פעולה בין-לאומי הדוק הוא הדרך היחידה למגר את מגפת השנאה המאיימת על העם היהודי כולו.