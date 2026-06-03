כיכר השבת
"הם לא צריכים אותנו בצבא"

הפוסק הגרב"צ מוצפי: "מתפוצצים כשרואים יהודים בני תורה, לא יכניעו אותנו"

הגאון רבי בן ציון מוצפי התייחס לסערת חוק הגיוס ומעצר לומדי תורה והבהיר: "הערב רב מתאמצים בכל כוחם ומתפוצצים כשרואים יהודים בני תורה, לא יכניעו אותנו, לא נעזוב את התורה" (חרדים)

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הגאון רבי בן ציון מוצפי (צילום: כיכר השבת)

הגאון רבי בן ציון מוצפי, מגדולי הפוסקים הספרדים, התייחס לסערת והסדרת מעמד תלמידי הישיבות לצד מעצר לומדי תורה והבהיר: "הערב רב מתאמצים בכל כוחם ומתפוצצים כשרואים יהודים בני תורה, לא יכניעו אותנו, לא נעזוב את התורה"

בפתח איגרת ששלח הרב לאברכים בכולל באופקים כתב הגרב"צ מוצפי: "אהובי ורעי, זה 70 שנה שהערב רב מתאמצים בכל כוחם ומתפוצצים כשרואים יהודים בני תורה יושבים ועוסקים בתורה. הם לא צריכים אותנו בצבא כלל כי יש להם חיילים נוספים ועודפים".

הרב הוסיף והתייחס על הגזירות נגד לומדי התורה: "מה הם לא עשו מדי כל שנה ארבעה פעמים כמנין העונות בשנה בכל מיני תקנות, קשיים, גזירות, סנקציות, פיתויים, איומים, הסתה נגד לומדי התורה ולא עולה בידם מאומה".

"השם יתברך הבטיח לנו על ידי משה נאמן ביתו 'כי לא תשכח מפי זרעו'", כתב הפוסק לאברך: "ועל ידי שמואל נביאו 'כי לא יטוש השם עמו ונחלתו לא יעזוב'. לא יוכלו לנו, לא יכניעונו, כי מטרתם להשכיח את התורה, כל תכניות הבידור, ההפקרות במסווה של חופש, מצעדי החמורים, רק מוסיפים להם קלון ובזיון".

את מכתבו חתם הגרב"צ מוצפי: "לא נעזוב את התורה, והיא לא תעזבינו לעולם ועד. זכור ידידי, כל לילה מברכים 'ואהבתך לא תסור ממנו לעולמים'. השם יתברך מכריז 'אני אוהב אתכם'".

גיוס חרדיםחוק הגיוסהרב בן ציון מוצפי

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4
מילים כדורבנות של חכם בן ציון ממש מזכיר את התקיפות של הבן איש חי זיע"א מול המקטרגים. התקנות והסנקציות שלהם לא שוות כלום מול כוח הלימוד של אברך אחד שיושב והוגה בלילה הלב שלנו עם האברכים באופקים, אל תראו ואל תחתו מהם
עזרא
3
דברי אלוקים חיים מפי עטרת ראשנו הגאון הגדול שליט"א כמה שהם ינסו להצר את צעדינו התורה הקדושה היא חיינו ואורך ימינו ואין כוח בעולם שיכול לבטל אותה. נמשיך לדבוק ברבותינו ולא נירא ולא נפחד מכל גזירות המלכות ה' ילחם לנו
יעקב
2
לא נכון . מתפוצצים רק שרואים עשרות אלפי בחורים צעירים ובריאים שמשתמטים ממלחמת מצווה להצלת עם ישראל ועוד בשם התורה חוסמים כבישים משחיתים רכוש זורקים אבנים .מקללים ומתעמתים עם שוטרים .האם יש חילול ה' גדול מזה. אלפים רבים גם לומדים בצבא וגם מוסרים את הנפש ואין שום היתר הילכתי להשתמט .
משה קליינר
1
כל מה שהוא אמר צריך להגיד את זה לנשים של חיילים שכבר לא בבית כמה חדשים טובים בגלל מחזור בחיילים אין יותר עיור ממי שלא מעוניין לראות אנחנו עם קטן ועם זה נכון שמי שלומד הוא טורם כמו חייל אבל האלו שלא לומדים שתחת לשפעת הרבנים והפוליטיקאים החרדים אלו הם חייבים לבוא להתגייס וזה ירה רק כשהבוסים שלהם יחלי
זלמן

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