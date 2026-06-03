הגאון רבי בן ציון מוצפי, מגדולי הפוסקים הספרדים, התייחס לסערת חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות לצד מעצר לומדי תורה והבהיר: "הערב רב מתאמצים בכל כוחם ומתפוצצים כשרואים יהודים בני תורה, לא יכניעו אותנו, לא נעזוב את התורה"

בפתח איגרת ששלח הרב לאברכים בכולל באופקים כתב הגרב"צ מוצפי: "אהובי ורעי, זה 70 שנה שהערב רב מתאמצים בכל כוחם ומתפוצצים כשרואים יהודים בני תורה יושבים ועוסקים בתורה. הם לא צריכים אותנו בצבא כלל כי יש להם חיילים נוספים ועודפים".

הרב הוסיף והתייחס על הגזירות נגד לומדי התורה: "מה הם לא עשו מדי כל שנה ארבעה פעמים כמנין העונות בשנה בכל מיני תקנות, קשיים, גזירות, סנקציות, פיתויים, איומים, הסתה נגד לומדי התורה ולא עולה בידם מאומה".

"השם יתברך הבטיח לנו על ידי משה נאמן ביתו 'כי לא תשכח מפי זרעו'", כתב הפוסק לאברך: "ועל ידי שמואל נביאו 'כי לא יטוש השם עמו ונחלתו לא יעזוב'. לא יוכלו לנו, לא יכניעונו, כי מטרתם להשכיח את התורה, כל תכניות הבידור, ההפקרות במסווה של חופש, מצעדי החמורים, רק מוסיפים להם קלון ובזיון".

את מכתבו חתם הגרב"צ מוצפי: "לא נעזוב את התורה, והיא לא תעזבינו לעולם ועד. זכור ידידי, כל לילה מברכים 'ואהבתך לא תסור ממנו לעולמים'. השם יתברך מכריז 'אני אוהב אתכם'".