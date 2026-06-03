כיכר השבת
מכריז מלחמה על המגזר

נפתלי בנט מאיים לסגור את רשתות החינוך 'בני יוסף' ו'החינוך העצמאי': "נפרק את המדינה בתוך מדינה"

רה"מ לשעבר נפתלי בנט מכריז מלחמה על החינוך החרדי ומאיים כי אם ישוב ללשכת ראש הממשלה - יפעל לסגירת כל רשתות החינוך החרדיות כדוגמת 'בני יוסף' והחינוך העצמאי' | בנט תקף וטען: " קמה לנו מתחת לאף, מדינה חרדית עצמאית ואנטי ציונית בתוך ישראל ואנחנו מממנים אותה מכיסנו" • זו התוכנית שלו (ארץ)

30תגובות
נפתלי בנט (צילום: אבשלום ששוני/Flash90)

ראש הממשלה לשעבר, , יו"ר 'ביחד', מכריז מלחמה על החינוך החרדי ומאיים כי אם ישוב ללשכת ראש הממשלה - יפעל לסגירת כל רשתות החינוך החרדיות כדוגמת 'בני יוסף' והחינוך העצמאי'.

בנט פרסם הבוקר (רביעי) את תוכנית החינוך שלו,'משבטים לעם', לכינון מערכת חינוך אחת במדינת ישראל. במסגרת התוכנית שלו, יעצרו באופן מיידי תקציבי המדינה המממנים את מוסדות החינוך המפלגתיים והעצמאיים

בנט תקף את החינוך החרדי וטען: "קמה לנו מתחת לאף, מדינה חרדית עצמאית ואנטי ציונית בתוך ישראל. ואנחנו מממנים אותה מכיסנו.

"בממשלה הבאה אנחנו הולכים לתקן שגיאה היסטורית של יצירת מערכות חינוך נפרדות - שיצר מדינות נפרדות".

"אגב", הדגיש בנט: "אני לא מדבר רק על החרדים - זה נכון גם לגבי בתי ספר בנגב שלא מלמדים בהם עברית, ושמלמדים בהם מורים פלסטינים. זה הכלל: לא ממלכתי - לא על חשבוני".

בנט פרסם את תוכנית הלימוד שלו למוסדות החינוך: 60 אחוז לפחות ממערכת השעות תוקדש ללימודי ליבה - עברית, אנגלית, מתמטיקה, תנ״ך, אזרחות וציונות, וביתר השעות - כל בית ספר יוכל להרחיב את התכנים על פי רצונו.

בנט הוסיף: "נפרק את המדינה בתוך מדינה ונייצר פה מדינה יהודית אחת, דמוקרטית, משגשגת, וחזקה. אני אומר לכם - זה אפשרי. וזה יקרה. בקרוב".

נפתלי בנטהחינוך העצמאיבני יוסףבחירות 2026

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0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

27
עוכר ישראל. הלוואי שבבחירות הקרובות תהיה לו מפלה כואבת.
שושי
אמן!
אמן!
26
שיסגור למה לא הם יקבלו תקציבים יותר גדולים כמו הממלכתי
דוד
25
לא להתרגש... פעם קודמת דיבר חריף נגד הערבים ובסוף נתן להם 50 מיליארד.... יש סיכוי שמגיע זמנים טובים
אריאל
24
עם איזה קולות או מנדטים הוא מתכוון לעשות את זה? אין לו מצביעים.
אורן
אין לו מצביעים יש לו צבועים
11111
👌🤣😁
ימימה
23
כמה טפשות??? אולי תפסיקו להביא כאן את הקשקשן הזה שחושב שמנהל את העולם ושוכח שיש מי שנותן לו חיים ומעיר אותו בבוקר....
שששש
22
אדון בנט, מעניין איך יום הדין שלך עם בורא עולם יהיה? להתעסק עם הילדים שלו.
חפ
21
בתור מי ששירת במילואים אני יודע מה זה ערבות הדדית ומה זה להיות יחד מה שבנט עושה זו פשוט הסתה שקורעת את העם, במקום לחבר הוא בוחר לרסק אנחנו צריכים מנהיגים שיודעים לאחד את השורות, לא כאלו שמשתמשים בשיטת הפרד ומשול
מילואימניק דתי
20
הבורות של בנט לגבי הערך העליון של לימוד התורה פשוט זועקת לשמיים ומרחיקה לבבות אנחנו נמשיך להחזיק בחינוך החרדי ובמסורת המפוארת שלנו ללא קשר לאיומים פוליטיים חסרי שחר התורה היא הנשק הכי חזק שלנו ומי שלא מבין זאת פשוט לא מבין את מהות קיומנו
זבולון
19
רשע .הרבה רצו לפרק את התורה לא צלחו
יוסף חיים
18
חבל שאתה מבזבז את האנרגיה שלך על פלגנות במקום על שלום ואחווה בין כל חלקי העם הציבור החרדי הוא חלק בלתי נפרד מהעם הזה, והחינוך שלנו הוא הירושה הכי יקרה שלנו מוטב שכולנו נתרכז במה שמחבר בינינו, כי בסוף היום כולנו בני איש אחד אנחנו
שרון

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