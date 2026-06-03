ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, יו"ר 'ביחד', מכריז מלחמה על החינוך החרדי ומאיים כי אם ישוב ללשכת ראש הממשלה - יפעל לסגירת כל רשתות החינוך החרדיות כדוגמת 'בני יוסף' והחינוך העצמאי'.

בנט פרסם הבוקר (רביעי) את תוכנית החינוך שלו,'משבטים לעם', לכינון מערכת חינוך אחת במדינת ישראל. במסגרת התוכנית שלו, יעצרו באופן מיידי תקציבי המדינה המממנים את מוסדות החינוך המפלגתיים והעצמאיים

בנט תקף את החינוך החרדי וטען: "קמה לנו מתחת לאף, מדינה חרדית עצמאית ואנטי ציונית בתוך ישראל. ואנחנו מממנים אותה מכיסנו.

"בממשלה הבאה אנחנו הולכים לתקן שגיאה היסטורית של יצירת מערכות חינוך נפרדות - שיצר מדינות נפרדות".

"אגב", הדגיש בנט: "אני לא מדבר רק על החרדים - זה נכון גם לגבי בתי ספר בנגב שלא מלמדים בהם עברית, ושמלמדים בהם מורים פלסטינים. זה הכלל: לא ממלכתי - לא על חשבוני".

בנט פרסם את תוכנית הלימוד שלו למוסדות החינוך: 60 אחוז לפחות ממערכת השעות תוקדש ללימודי ליבה - עברית, אנגלית, מתמטיקה, תנ״ך, אזרחות וציונות, וביתר השעות - כל בית ספר יוכל להרחיב את התכנים על פי רצונו.

בנט הוסיף: "נפרק את המדינה בתוך מדינה ונייצר פה מדינה יהודית אחת, דמוקרטית, משגשגת, וחזקה. אני אומר לכם - זה אפשרי. וזה יקרה. בקרוב".