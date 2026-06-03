גפני דרש ומלכיאלי פרש: הקרב החרדי על הוועדה למינוי דיינים

בחירתו של מבקר המדינה הבא לוותה בצל האיומים של 'דגל התורה' כי לא תתמוך במועמדותו של עו"ד מיכאל ראיבלו, מועמדו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, בשל הקרב על המקום בוועדה למינוי דיינים.

הכל החל בעקבות פרישתו של ח"כ ישראל אייכלר מהוועדה למינוי דיינים, לאחר שמונה לכהן בתפקיד סגן שר התקשורת, מינוי שאינו מאפשר לו להמשיך לכהן כחבר בוועדה.

בעקבות פרישתו, הכנסת נדרשת לבחור נציג חדש מטעמה, מה שבישר על פתיחתו של קרב בין הסיעות החרדיות על המקום בוועדה.

בשבוע שעבר הודיע ח"כ מיכאל מלכיאלי מש"ס, שר הדתות לשעבר, על מועמדותו לקבל את התפקיד ולכהן מטעם הכנסת כחבר הוועדה למינוי דיינים.

בתגובה, יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני הודיע כי "אם הליכוד רוצה שנתמוך במיכאל ראבילו כמבקר המדינה - על מיכאל מלכיאלי להסיר את מועמדותו לנציג הקואליציה בוועדה למינוי דיינים".

הדברים גרמו כמובן לחילופי מהלומות הדדיות בין הצדדים, עד הבוקר, אז הודיע ח"כ מלכיאלי כי הוא מסיר את מועמדותו - ובכך סלל את הדרך לתמיכת 'דגל התורה' במועמדו של נתניהו לתפקיד מבקר המדינה.

יצוין כי המועמד של 'יהדות התורה' לתפקיד בוועדה הוא ח"כ יצחק גולדקנופף.

הבחירות לנציג הכנסת בוועדה למינוי דיינים יערכו לאחר שתסתיים בחירת מבקר המדינה.

מסיעת ש"ס נמסר כי "בתקופה בה עולם התורה נרדף באופן אכזרי ולאור האתגרים הרבים הנוספים, כעת דרושה אחדות של היהדות החרדית בנושאי חוק המעונות וחוק יסוד לימוד התורה ורפורמת הכשרות. לא נוכל לתת יד לפילוגים אותם מובילים גורמים כאלה ואחרים ביהדות החרדית. גדול השלום ואין כלי המחזיק ברכה אלא השלום, ולכן אנו מסירים את מועמדותו של ח"כ מיכאל מלכיאלי מהוועדה למינוי דיינים".