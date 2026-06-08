שעה קלה לפני שדובר צה"ל הודיע אמש (ראשון) על היערכות לקראת ירי אפשרי מאיראן, ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש עם יו"ר 'יהדות התורה', ח"כ יצחק גולדקנופף ומוטי בבצ'יק, האיש החזק בחסידות גור.

ל'כיכר השבת' נודע כי בבצ'יק וגולדקנופף נפגשו עם נתניהו במשרד ראש הממשלה בירושלים והשיחה בין הצדדים נמשכה דקות ארוכות.

במהלך השיחה התבטא גולדקנופף: "אנחנו פרשנו כי הבטחתם לרבי מגור את חוק הגיוס ולא עמדתם בהבטחה, אנחנו מחכים שתעמוד במילה שלך", נתניהו השיב בתמיהה: "אתם רוצים שנעביר את החוק עכשיו".

כמו כן, במהלך השיחה פנה גולדקנופף לנתניהו: "ככה לא מתנהגים בין חברים, למה דרשת שיפטרו את בבצ'יק ממשרד השיכון?". נתניהו השיב: "אני לא דרשתי שיפטרו אותו".

גורם בלשכת ראש הממשלה שנחשף לדבר הפגישה אמר ל'כיכר השבת': "הופתענו מהפגישה הזו, הצמד הזה לא דרך פה תקופה ארוכה מאוד, זה אירוע משמעותי שהם נפגשים עם רה"מ אחרי חודשים ארוכים של נתק כלפי חוץ".

גורמים בלשכת גולדנקופף טוענים בשיחה עם 'כיכר השבת': "מדובר בפגישה באקראי".