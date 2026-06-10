שעה קלה לאחר שחוק יסוד לימוד תורה אושר היום (רביעי) בקריאה טרומית והועבר להמשך דיונים לקראת הכנה לקריאה ראשונה, בסיעות החרדיות חגגו את האישור בעוד באופוזיציה תקפו בחריפות.

יו"ר ש"ס, ח"כ אריה דרעי, הגיב: "אישורו בקריאה טרומית של חוק יסוד לימוד התורה, שדרשה תנועת ש"ס, הוא צעד היסטורי בדרך להכרה של מדינת ישראל בערכה העליון של התורה הקדושה ובתרומתם העצומה של לומדי התורה לעם ישראל. התורה היא סוד קיומנו, והיא ששמרה על העם היהודי לאורך כל הדורות.

"סיעת ש"ס תמשיך לפעול בנחישות עד להשלמת חקיקת החוק ולהענקת הכבוד הראוי לתורה וללומדיה".

יו"ר יהדות התורה, ח"כ יצחק גולדקנופף, הגיב: "ההצבעה היום על חוק יסוד לימוד תורה שעברה בקריאה טרומית היא תחילת תיקון עוול של ארבע שנים, שבהן עולם התורה נתון לרדיפה קשה. החוק שעבר עתיד להחזיר את הכבוד הראוי במדינה יהודית למעמדם של בני הישיבות והאברכים שמחזיקים את העולם בלימודם".

יו״ר כחול לבן, ח"כ בני גנץ, אמר בתגובה: "חוק יסוד לימוד תורה הוא לא ״בשורה״ לעולם התורה, אלא בושה. אני בעד לימוד תורה - ולכן הצבעתי נגד חוק יסוד לימוד תורה. חוק שכולו כסות להשתמטות ונוגד את התורה. כי התורה שאותה למדתי מהרב דרוקמן ז״ל באור עציון - מחנכת להתגייסות ושמירה על העם שלי.

"מי שרוצה להמשיך ולתמוך בעם ישראל ובלימוד התורה - צריך להתגייס למען העם שלנו. זה הפתרון היחיד - וזה מה שיהיה".

יו"ר ישר גדי איזנקוט הגיב: "הדיל של שבועות נוספים בשלטון, תמורת חוק יסוד לימוד תורה - הוא תקציר תולדות הממשלה הכי מנותקת והכי חסרת אחריות ובושה.

"במקום לחזק את צה״ל במלחמה כוללת, הממשלה פועלת הפוך ופוגעת בעוצמה וברוח של המדינה. לקואליציית שבעה באוקטובר אין כבוד לחיי הישראלים ובטחונם ואין לה את אמון הציבור. נחליף אותה ונקים לישראל הנהגה ראויה, מחויבת לביטחון והערכים של העם הזה".

ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, הגיב: "חוק יסוד לימוד תורה שהממשלה מקדמת בכל כוחה וכבר עבר עכשיו בטרומית - יפגע אנושות במדינת ישראל.

"זה לא עניין פוליטי, זה עניין של חיים ומוות. אלה העובדות: בלי כלכלה מתפקדת ובלי צבא, פשוט לא נוכל לחיות פה".

יו”ר סיעת יהדות התורה, ח”כ אורי מקלב, הגיב: "חוק יסוד לימוד תורה מבטא את ההכרה הבסיסית שמלווה את העם היהודי במשך דורות - התורה ולומדיה הם אבן היסוד של קיומנו.

"דווקא בתקופה שבה עולם התורה ניצב מול מתקפות וקטרוגים, החוק הזה מלמד קצת סנגוריה על הכנסת שאמרה היום בקול ברור שלימוד התורה הוא ערך יסוד בארץ ישראל".