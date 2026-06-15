הפגנת הפלג מחוץ לבית הקצין הבכיר ( צילום: צפריר אבייב/Flash90 )

פרקליטות מחוז דרום הגישה היום (שני) כתב אישום חמור לבית משפט השלום בעיר נגד 17 נאשמים מאנשי 'הפלג הירושלמי', בהם ארבעה קטינים, בעקבות המחאה וההתפרעות בביתו של קצין המשטרה הצבאית הראשית (הקמצ"ר) תת אלוף יובל יאמין, לפני כחודש וחצי באשקלון. האירוע התרחש במחאה על מעצר תלמידי ישיבות.

מכתב האישום, שהוגש באמצעות עו"ד הילה קלפר כהן, עולה כי לפני כחודש וחצי התאספו עשרות רבות של מפגינים מ'הפלג הירושלמי' סמוך לבית הקצין, כשהם מניפים שלטים עם הקריאה: "מלחמה בחוק הגיוס, במעשים ולא בדיבורים!". נצורים בתוך הבית: "פחד וחשש מפני פגיעה" זמן קצר לאחר תחילת ההפגנה, האירוע הסלים במהירות. חלק מהמפגינים פרצו את שער הכניסה הנעול של הבית, וחדרו לתוך החצר הפרטית, למרפסת ולמדרגות הבית. באותם רגעים שהו בתוך המבנה אשתו של הקמצ"ר ושניים מילדיו (אחד מהם קטין), שמצאו את עצמם נצורים ומבוצרים ללא יכולת לצאת בבטחה. דרמה לילית בכביש 7: עשרות מפגינים מנעו הסגרת תלמיד ישיבה למשטרה הצבאית חזקי שטרן | 07:00 "כמו שבאתם לנחם - אבוא לשמוח": ההבטחה המצמררת של האב השכול קוימה איציק אוחנה | 10:15 הנאשמים והמפגינים סירבו להתפנות, התיישבו ועמדו במקום תוך שהם אוחזים ידיים, שרים שירי מחאה וצועקים קריאות גנאי נגד הקצין הבכיר ונגד צה"ל, בעוד המון נוסף צובא על אזור הכניסה מהרחוב. בני המשפחה המבוהלים נאלצו להגיף את תריסי הבית, לנעול את הדלתות ולהזעיק את המשטרה.

המעצרים באשקלון ( צילום: דוברות המשטרה )

ונדליזם באלפי שקלים

ההתפרעות במקום הופסקה רק לאחר ההתערבות של כוחות המשטרה מתחנת אשקלון, שעצרו את החשודים במקום. המפגינים הותירו הרס בחצר המשפחה - מנגנון הנעילה של השער הושחת, חלקים מחומת הבטון של הבית נשברו, ונגרמו נזקים קשים למרצפות המרפסת ולצמחייה, נזק שמוערך באלפי שקלים.

הפרקליטות מייחסת לנאשמים עבירות חמורות של: התפרעות, הסגת גבול כדי לעבור עבירה, היזק בזדון.

במקביל להגשת כתב האישום, הוגשה בקשה דחופה לקביעת תנאים מגבילים לשחרורם של הנאשמים, כדי להבטיח את התייצבותם להמשך ההליכים המשפטיים נגדם.

כזכור, עשרות אנשי הפלג הירושלמי פרצו לחצר ביתו של תא"ל יאמין באשקלון, במחאה על מעצר תלמידי ישיבות בידי המשטרה הצבאית בימים האחרונים. המשטרה עצרה 25 מעורבים, חלקם שוחררו על-ידי בית המשפט.

על פי הנמסר מדוברות המשטרה, כ-200 מפגינים השתתפו בהפגנה במקום. חלקם קפצו מעל גדר הבית ופרצו אל תוך החצר, בעוד אשתו וילדיו של הקצין הסתגרו בתוך הבית.

האירוע עורר גל גינויים חריפים מהנהגת המדינה. ראש הממשלה בנימין נתניהו הצהיר: "אני מגנה בתוקף את ההתקפה הפרועה והאלימה נגד קצין משטרה צבאית ראשי ודורש לפעול ביד קשה נגד המעורבים". גם הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, גינה בחריפות את התקיפה.

בכירים בפלג הירושלמי מסרו ל'כיכר השבת' כי הם אינם מתרגשים מהביקורת החריפה. "מדובר בקצין שאחראי בפועל על מעצרם של תלמידי ישיבות שכל חטאם הוא שהם לומדים תורה במדינת היהודים", התבטאו בכירים בפלג. "זו רק ההתחלה, נמשיך להפגין ולהפתיע אותם במחאה על מעצר לומדי תורה".

כפי שדיווחנו, ראש ישיבת גרודנא אשדוד הגר"מ שמידע, הורה לתלמידיו במהלך השיעור כללי שמסר בהיכל הישיבה, לשמור על מעטה סודיות ולהפתיע את תושבי אשקלון בהפגנת זעם כמחאה על מעצרם של שני תלמידי הישיבות.