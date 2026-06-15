עשרה מכשירי החייאה מתקדמים של איחוד הצלה הוצבו בבני ברק

התפתחות מרשימה נרשמה בימים אלו במערך הצלת חיים בעיר התורה והחסידות בני ברק, כאשר בפעילות 'איחוד הצלה' בעיר הוצבו עשרה מכשרי מפעם מתקדמים מצילי חיים במרכז מוסדות התורה והחסידות הגדולים, אשר יחסכו זמן יקר ויסייעו להצלת חיים במקרי חירום רפואיים ל"ע בקרב עשרות אלפי הלומדים והמתפללים.

התרומה היחודית התקבלה בהשתדלותו של נשיא סניף בני ברק הרב מרדכי ברזילי ידידו הקרוב של ד"ר מיכאל בונצל ממקרוביו של הגאון רבי יצחק זילברשטיין, ששאלו על אפשרויות שונות של שימוש בכספי מעשרות וצדקה, ואופן ההנצחה הראוי לאביו. ונענה בפסק נחרץ כי תרומה זו היא 'חשובה מכל הצדקות!'

מיד לאחר קבלת הפסיקה ההלכתית החל התורם בסיוע ארגון 'איחוד הצלה' בהתקנת מכשירי המפעם והארונות היחודיים בעשרת מוקדי התורה הגדולים בעיר ובהם: ישיבת פוניבז', ישיבת סלבודקא, ישיבת 'עטרת שלמה', ישיבת 'אורחות תורה', בית הכנסת הגדול במרכז העיר, בית הכנסת פא"י חיסדא, בית הכנסת אור הצפון שבקרית הרצוג, ובית הכנסת המרכזי החדש שבקרית הסופרים בצפון העיר, היכל הקודש 'סאדיגורה', וכן במעלה הישיבה ב'גבעת רוקח' שבמערב העיר.

עם סיום ההתקנות, במעמד מתנדבי סניף בני ברק והנהלת 'איחוד הצלה', הוענקה לד"ר בונצל 'תעודת הוקרה' יוקרתית עם תיעוד יחודי מכלל הארונות המותקנים, כאות הערכה על פועלו הרב למען הצלת החיים של עמלי התורה ומבקשי ה', והשתדלותו הרבה למען בריאותם של כלל תושבי העיר בכל עת.

במעמד בו השתתף גם שר הבריאות לשעבר אוריאל בוסו שמתנדב אף הוא ב'איחוד הצלה' נשא דברים נשיא הסניף הרב מרדכי ברזילי וסיפר בדבריו: "זכיתי להכיר את הרב ד"ר בונצל מקרוב ולראות את ליבו הטהור. ההחלטה להקדיש את המכשירים לעילוי נשמת אביו מראה על חיבור אמיתי ונצחי לתורה ולחסד. בזכותו, אלפי בני תורה לומדים כיום בסביבה בטוחה יותר, בידיעה שיש מענה רפואי מיידי לכל תרחיש חירום."

במרכז המעמד נשא דברי הערכה וברכה רב הסניף הגה"צ רבי סיני הלברשטאם רבה של שיכון ג' בעיר, שהכביר בדברים במעלת צדקה זו והוסיף: אשרי התורם שזכה להבין את גודל מעלת הצלת נפשות כפי שהורו לו גדולי ההוראה. התורה הקדושה מקדשת את החיים, ואין לך מצווה גדולה מזו. אני מברך את הרב ד"ר בונצל שיזכה לשפע ברכה והצלחה, מתוך בריאות איתנה ונחת דקדושה, ושתעמוד לו זכות מצווה זו להגן עליו ועל כל יוצאי חלציו."

לאחמ"כ הוזמן התורם לשאת דברי ברכה, כשהוא מביע את התרגשותו ומודה להקב"ה על האפשרות לסייע להצלת החיים וסיפר על משמעות הצבת המפעמים בהיכלי התורה שכפי שכבר הוכח מצילה חיים בפועל, בזמנים בהם כל רגע הוא קריטי, כמו כן סיפר על שאלתו למרן הרב זילברשטיין על כספי המעשרות והצדקה ותשובתו הנחרצת של הרב כי וודאי שתרומת המפעמים היא 'המובחרת שבכל הצדקות' ויש בה מכל המעלות בזה. כמו"כ הוסיף על מעלת התרומה להצלת חיים כפי ששמע מכ"ק האדמו"ר מגור בעת שנכנס לקו"פ. וסיים בדברי ברכה לכוננים היקרים כשהוא מציין את התרשמותו הרבה מפעילותם עבור הצלת חיים במסירות נפש כפי שרואה כל אחד מתושבי העיר יומם ולילה כשהצלת חיים והסיוע הרפואי למען התושבים היא בראש מעייניהם.

בסיום נשא דברי ברכה ראש הסניף אפי פלדמן שהודה לתורם בשם כל תושבי העיר, והוסיף "מדובר בתוספת כוח משמעותית ביותר למערך החירום שלנו בעיר. היכלי התורה הגדולים מלאים באלפי תלמידים, ואבזורם במכשירי דפיברילטור נגישים ומתקדמים מהווה מענה ראשוני מציל חיים. התורם הנכבד בחר להנציח את אביו בצורה המפוארת והראויה ביותר, והזכות הזו תעמוד לו ולמשפחתו לעד."

מיד לאחר סיום התקנת המעמדים החדשים הכריז התורם כי בימים אלו הוא פועל למען תרומות של דפיברלטורים נוספים, כשהוא שם לו למטרה "שלא יוותר מוקד מרכזי של תורה ותפילה בעיר ללא מכשיר מציל חיים זה".