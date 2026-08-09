בסוף השבוע האחרון עצרו חוקרי רשות המסים תושב רחובות בחשד שניהל חברות קש באמצעותן הפיץ וקיזז חשבוניות פיקטיביות, ובכך ביצע עבירות מס חמורות. החשוד נעצר לאחר שבמשך תקופה ארוכה ניסה להתחמק מחקירה נגדו, תוך שהוא מסתתר בסוויטה בבית מלון בחדרה.

המעצר בוצע במסגרת פעילות מבצעית של יחידת החקירות מכס ומע"מ באר שבע בשיתוף יחידת המודיעין של הרשות, ובסיוע של שוטרי משטרת חדרה. על פי החשד, החשוד שכר סוויטה בבית מלון בעיר חדרה, הרחק ממקום מגוריו במרכז הארץ, ומשם המשיך לנהל את חברות הקש שהקים ואת אנשי הקש שפעלו מטעמו.

הבן שרף ראיות על מנגל

עוד עולה מהחקירה כי החשוד השתמש בבנו בניסיון לשבש את הליכי החקירה. מספר שבועות קודם לכן הגיעו חוקרי רשות המסים לערוך חיפוש בביתו של החשוד, ובמהלכו התברר כי בנו שרף על מנגל את כל המסמכים והחותמות שהיו ברשות החשוד. בנוסף, הבן השתמש בצינור המים בגינה על מנת להשמיד ראיות נוספות.

הבן נעצר בעקבות המעשה ובהמשך שוחרר בתנאים מגבילים. יצוין כי מקרים דומים של ניסיונות לשבש חקירות רשות המסים אינם נדירים, אך השימוש בבן לשריפת ראיות על מנגל מעיד על נחישות החשוד להתחמק מהחוק.

אותר באמצעים טכנולוגיים מתקדמים

צוותי החקירה של רשות המסים איתרו את מקום הימצאותו של החשוד באמצעים טכנולוגיים מתקדמים, עקבו אחריו במשך מספר ימים והוא נעצר בחדרו בבית המלון. במהלך החיפוש בחדרו במלון נתפסו מחשבים, טלפונים ניידים ואף חותמות של עורכי דין שעל פי החשד שימשו לחתימה על מסמכים מזויפים, וכן ראיות נוספות.

בית המשפט השלום בבאר שבע האריך את מעצרו של החשוד עד ליום חמישי ה-13.08.26. החקירה נמשכת, ורשות המסים צפויה להגיש כתב אישום נגד החשוד בגין עבירות מס חמורות, הפצת חשבוניות פיקטיביות וניסיון לשבש הליכי חקירה.