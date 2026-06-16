ניצחון למחאה: הניסיון להרוס הבוקר (שלישי) חדר בדירה שנבנה עבור נכה, המתגורר ברחוב אהבת שלום בשיכון ויז’ניץ בבני ברק - הסתיים ללא הריסה, לאחר שמאות תושבים התאספו במקום כדי למנוע את ההריסה.

כפי שדווח הבוקר ב'כיכר השבת', משעות הבוקר התגודדו מאות תושבים ברחוב אהבת שלום, כשהם מצפים בדריכות להופעתם של פקחי הבנייה מטעם עיריית בני ברק, שהיו אמורים להגיע לצורך ביצוע צו הריסה למבנה של דירה אשר נבנתה ללא רישיון.

בעל הדירה, שהבין כי הריסת המבנה קרובה, תלה על הקירות שלטים מעוררי רחמים וביקש את עזרתם הדחופה של תושבי האזור. הוא קרא להם לבוא ולעמוד לימינו כדי למנוע את מה שהוא מגדיר כ"עושק".

לטענתו, הוא פנה שוב ושוב לעירייה בבקשה לקבל אישורי בנייה עבור הדירה שהוא זקוק לה לצורכו האישי, אך נתקל באטימות: "כל הדלתות נסגרו בפניי, לא שמעו בקולי והפניות נפלו על אוזניים ערלות. השקעתי כאן ממון ודמים". בעל הדירה מדגיש כי הוא היה מוכן לאורך כל הדרך להסדיר את הבנייה כחוק ועדיין מוכן גם עכשיו, אך לא ניתן לו מענה.

בעקבות הקריאה הנרגשת, התגייסו אנשי חסד ותושבים רבים למבצע חסימה. כבר אמש הוצבו ברחוב כלי רכב שמטרתם לחסום את הגישה למבנה ולמנוע מהדחפורים להגיע. משעות לפנות בוקר עומדים במקום מאות אנשים במשמרות, כשהם נחושים שלא לאפשר את ההריסה.

בסופו של דבר, כאמור, המחאה נשאה פרי וההריסה בוטלה לעת עתה.

מנגד, גורם בעיריית בני ברק תוקף את המחאה ואומר כי "הניסיון לייצר מצג שווא של "התנכלות לנכה" הוא מניפולציה צינית שנועדה לעורר רחמי שווא ולחפות על עבריינות בנייה בוטה. העובדות בשטח פשוטות: במקום הוקמו באופן פיראטי וללא שום היתר דירה שלמה ומקווה.

"הבנייה הבלתי חוקית הזו בוצעה תוך השתלטות על שטח משותף, וגררה גל תלונות דחופות מצד כל שכני הבניין שנפגעו מכך ישירות. במקום לפעול להסדרת המפגעים כחוק, בחרו אותם גורמים לנסות ולשסות את הציבור נגד העירייה בדמעות תנין".