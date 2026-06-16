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מאות ילדים חיכו לרב זילברשטיין ליד הבית בכניסת השבת | זו הסיבה

מאות ילדים הגיעו לבושים בבגדי שבת להקביל את פני עמוד ההוראה הגאון רבי יצחק זילברשטיין, ברדתו לקבלת שבת בביהכ"נ המרכזי ברמת אלחנן | הרב הקדיש את שיעורו לילדים ועודדם בלימוד המשניות: "אויבי ישראל לא יוכלו לנו בזכותכם" | תיעוד (חרדים)

מאות הילדים מקבלים את פני הגר"י זילברשטיין בכניסת השבת
מאות הילדים מקבלים את פני הגר"י זילברשטיין בכניסת השבת| צילום: צילום: י. בוש

מאות ילדי חברת המשניות "מבקשי תורה - משנת יהודה" בשכונת קרית הרצוג, הגיעו לבושים בבגדי שבת להקביל את פני עמוד ההוראה הגאון רבי יצחק זילברשטיין בהדי פניא דמעלי שבתא, ברדתו לקבלת שבת בביהכ"נ המרכזי ברמת אלחנן.

את השיעור הקבוע שנמסר בין קבלת שבת למעריב הקדיש הרב כולו לכבוד ילדי החמד הזוכים ללמוד מדי יום שלישי פרקי משניות בחברת המתמידים.

הגר"י זילברשטיין אמר לילדי החמד: "אתם מצילים את האומה היהודית, בלימוד המשניות שלכם אתם מגינים על כל העולם, אויבי ישראל לא יוכלו לנו בזכותכם!".

לאחר תפילת מעריב, ישב הרב במשך זמן רב, לברך בברכת שבת שלום את כל ילדי החמד שעברו לפניו אחד אחד.

מאות הילדים מקבלים את פני הגר"י זילברשטיין בכניסת השבת (צילום: י. בוש)
מאות הילדים מקבלים את פני הגר"י זילברשטיין בכניסת השבת (צילום: י. בוש)
מאות הילדים מקבלים את פני הגר"י זילברשטיין בכניסת השבת (צילום: י. בוש)
מאות הילדים מקבלים את פני הגר"י זילברשטיין בכניסת השבת (צילום: י. בוש)
מאות הילדים מקבלים את פני הגר"י זילברשטיין בכניסת השבת (צילום: י. בוש)
מאות הילדים מקבלים את פני הגר"י זילברשטיין בכניסת השבת (צילום: י. בוש)
מאות הילדים מקבלים את פני הגר"י זילברשטיין בכניסת השבת (צילום: י. בוש)
מאות הילדים מקבלים את פני הגר"י זילברשטיין בכניסת השבת (צילום: י. בוש)
מאות הילדים מקבלים את פני הגר"י זילברשטיין בכניסת השבת (צילום: י. בוש)
בני ברקילדים חרדיםרמת אלחנןהגר"י זילברשטייןלימוד משניותרבי יצחק זילברשטיין

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