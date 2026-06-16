מאות ילדי חברת המשניות "מבקשי תורה - משנת יהודה" בשכונת קרית הרצוג, הגיעו לבושים בבגדי שבת להקביל את פני עמוד ההוראה הגאון רבי יצחק זילברשטיין בהדי פניא דמעלי שבתא, ברדתו לקבלת שבת בביהכ"נ המרכזי ברמת אלחנן.

את השיעור הקבוע שנמסר בין קבלת שבת למעריב הקדיש הרב כולו לכבוד ילדי החמד הזוכים ללמוד מדי יום שלישי פרקי משניות בחברת המתמידים.

הגר"י זילברשטיין אמר לילדי החמד: "אתם מצילים את האומה היהודית, בלימוד המשניות שלכם אתם מגינים על כל העולם, אויבי ישראל לא יוכלו לנו בזכותכם!".

לאחר תפילת מעריב, ישב הרב במשך זמן רב, לברך בברכת שבת שלום את כל ילדי החמד שעברו לפניו אחד אחד.