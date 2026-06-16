מאות ילדים חיכו לרב זילברשטיין ליד הבית בכניסת השבת | זו הסיבה
מאות ילדים הגיעו לבושים בבגדי שבת להקביל את פני עמוד ההוראה הגאון רבי יצחק זילברשטיין, ברדתו לקבלת שבת בביהכ"נ המרכזי ברמת אלחנן | הרב הקדיש את שיעורו לילדים ועודדם בלימוד המשניות: "אויבי ישראל לא יוכלו לנו בזכותכם" | תיעוד (חרדים)
מאות הילדים מקבלים את פני הגר"י זילברשטיין בכניסת השבת| צילום: צילום: י. בוש
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מאות ילדי חברת המשניות "מבקשי תורה - משנת יהודה" בשכונת קרית הרצוג, הגיעו לבושים בבגדי שבת להקביל את פני עמוד ההוראה הגאון רבי יצחק זילברשטיין בהדי פניא דמעלי שבתא, ברדתו לקבלת שבת בביהכ"נ המרכזי ברמת אלחנן.
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