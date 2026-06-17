כיכר השבת
"שיא מסוכן ומדמם"

אחרי אלימות המשטרה, פרוש דורש: דיון דחוף בכנסת על "מדיניות האכיפה המפלה"

בעקבות אלימות המשטרה הבוקר בהפגנה בכביש 4 ליד בני ברק, ח"כ מאיר פרוש דורש דיון דחוף בוועדה לביטחון לאומי בנושא מדיניות האכיפה המפלה של המשטרה במחאות (חדשות)

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ההפגנה בכביש 4, סמוך לבני ברק (צילום: Avshalom Sassoni/Flash90)

ח"כ מאיר פרוש, חבר הוועדה לביטחון לאומי, שיגר הבוקר (רביעי) מכתב ליו"ר הוועדה ח"כ צביקה פוגל, בדרישה לקיים דיון דחוף בנושא מדיניות האכיפה המפלה של המשטרה במחאות, וזאת בעקבות ההתנהלות האלימה של המשטרה בפיזור ההפגנה הבוקר.

במכתבו מציין ח"כ פרוש כי "במשך שנים ארוכות, ובפרט לאורך תקופת מחאות השמאל, אנו עדים למדיניות עקבית של "הכלה" מצד משטרת ישראל. ראינו סבלנות אין קץ כלפי מפגינים שחסמו כבישים מרכזיים ושיבשו את חיי המדינה, ראינו שוטרים שכורזים בנימוס ברמקולים, וראינו מערכת שמקדשת את חופש המחאה".

פרוש מוסיף וכותב כי "​אך פעם אחר פעם, אנו למדים בדרך הכואבת ביותר כי המשוואה הזו נעצרת לחלוטין כשמדובר בציבור החרדי. מול מפגינים אלו - אין הכלה, אין סבלנות ואין שום ניסיון להבנה.

"​הבוקר, הגיעה מדיניות האכיפה הסלקטיבית הזו לשיא מסוכן ומדמם. ההפגנה שהתקיימה בכביש 4 סמוך ל פוזרה באלימות אכזרית וחסרת תקדים שחצתה כל קו אדום אפשרי. לא מדובר היה בפינוי כביש או בשמירה על הסדר הציבורי, אלא בהפעלת כוח ברוטאלית שנועדה להלך אימים".

המכתב של ח"כ מאיר פרוש

פרוש מציין במכתבו כי "​נחשפנו לתיעודים מזעזעים מהשטח, הכוללים בין היתר: ​השלכת רימוני הלם בכינון ישיר לעבר מפגינים שישבו על הכביש, ​הכאה באלות וגרירה אגרסיבית, ​מראות קשים של מפגינים פצועים, חבולים ומדממים על האספלט, כשבגדיהם קרועים, ואף יתירה מזו שאין מן הראוי לפרט על הכתב".

בעקבות כך, ח"כ פורש דורש: "​לאור חומרת האירועים, אני דורש ממך לכנס באופן דחוף ומיידי דיון של הוועדה לביטחון לאומי, על מנת שמפקדי המשטרה יתנו דין וחשבון על האלימות שהופעלה הבוקר ועל מערכת האכיפה הסלקטיבית והמפלה המנוהלת במשך שנים ביחס למחאות בהתאם לאופי המפגינים ונושא מחאתם".

בני ברקהפגנהמאיר פרושאלימות משטרתית

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מצוין, מצוין, בוא נפתח את הדיון הזה, ונביא נתונים, אולי תופתע מר פרוש. תכיר איש שאיבד אוזן (!) מהשלכת רימון הלם לתוך ציבור צפוף בהפגנה של שמאלנים, מעניין מה תגיד.
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