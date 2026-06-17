מראות מההפגנות בכביש 4 ( צילום: יעקב הרשקוביץ )

'הפלג הירושלמי' מפרסם הבוקר (רביעי) התייחסות רשמית למראות הקשים של אלימות המשטרה בהפגנה בכביש 4, שעוררו סערה גדולה.

"בהפגנות האחרונות מפעילה המשטרה אלימות קשה, ברוטלית ומזעזעת נגד אברכים ותלמידי ישיבות, המממשים את זכותם הבסיסית למחות נגד גזירה קיומית המרחפת על עולם התורה כולו", נאמר בהודעת 'הפלג הירושלמי'. ב'פלג' מאשימים כי "משטרת בן גביר נוהגת כלפי המפגינים באלימות משפילה וחסרת מעצורים, תוך שימוש באמצעים קשים ובשיטות מזעזעות שחורגות מהוראות החוק. התחושה ברורה וכואבת: כשמדובר בציבור החרדי - הכול מותר". "אך שיהיה ברור", הם מבהירים, "המטרה לא תושג. לא תצליחו לשבור איש באמצעות אלימות ושיטות כוחניות. אלו אנשים שבאו למסור את נפשם למען התורה ולומדיה - ושום אלימות לא תשבור את רוחם ולא תסיט אותם ממאבקם". בחור ישיבה על קורקינט דרס הולכת רגל שפונתה לבית חולים; סערה בשכונה נחמן שטרנהרץ | 11:03 "לא מאמין לה, תחזרי הביתה": הסיפור המטלטל שחשף אבישי בן חיים על הרב עובדיה יוסף זצ"ל דני שפיץ | 11:36 בפלג מציינים בנוסף כי "כבר בשבוע שעבר שיגרנו למפכ"ל המשטרה מכתב התראה חריף בעניין. ככל שההתנהלות הפסולה תימשך, בכוונתנו לעתור בקרוב לבג"ץ".

מראות מההפגנות בכביש 4 - צילום: יעקב הרשקוביץ מראות מההפגנות בכביש 4 | צילום: צילום: יעקב הרשקוביץ 10 10 0:00 / 5:17

כפי שסוקר בהרחבה ב'כיכר השבת', המחאה הספונטנית שקיימו הבוקר אנשי פלג הרצ"פניקים של 'הפלג הירושלמי' בכביש 4, סמוך לכניסה לבני ברק, הסתיימה במראות חריגים ומזעזעים שמעוררים סערה קשה, זעם ומחאה נרחבת בכל שדרות הציבור החרדי.

המפגינים, שיצאו לחסום את ציר התנועה המרכזי במחאה על מעצרם של בני ישיבות שסירבו להתייצב בלשכות הגיוס, נתקלו בתוך זמן קצר בתגובה משטרתית קשה וברוטאלית במיוחד.

כוחות משטרה גדולים ולוחמי יס"מ שהגיעו למקום פעלו לפתיחת הציר, אולם לפי עדויות רבות וחד משמעיות מהשטח, הפעם הפינוי לא הסתכם בהרחקת המפגינים בלבד, אלא גלש לאלימות קשה ואכזרית.

בתיעודים קשים שהופצו ברשתות החברתיות והפכו מיד לשיחת היום, נראים שוטרים כשהם מפעילים כוח בלתי פרופורציונלי: מכין באלימות קשה, גוררים בפראות מפגינים שישבו על הכביש, בעוד מפגינים אחרים נראים מוטלים על הקרקע חבולים, פצועים ומדממים על האספלט, כשבגדיהם קרועים לגזרים ועל גופם סימני חבלה קשים.

על פי העדויות, במהלך הפינוי נעשה שימוש חריג ברימוני הלם. עדי ראייה שהיו במקום מספרים ל'כיכר השבת' כי חלק מרימוני ההלם הופעלו ונזרקו באופן ישיר לעבר קבוצות מפגינים שישבו על הכביש ללא כל התגרות. בתיעודים מהזירה נשמעים הבחורים כשהם זועקים מכאב, בעוד צוותי רפואה מוזעקים למקום כדי להעניק טיפול רפואי ראשוני לפצועים הרבים בשטח.

תמונות הזוועה של מפגינים עם דם על הידיים והרגליים, חולצות קרועות לחלוטין ופנים חבולות ונפוחות, סיפקו חומר בערה לגל ביקורת חריף נגד התנהלות המשטרה. מנגד, במשטרה מנסים להצדיק את הכוח הקשה ומגיבים כי מדובר בהפגנה שלא תואמה או אושרה מראש, שנערכה בהפתעה מוחלטת בשעות העומס.