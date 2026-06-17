רבבות חסידי גור מול משתתפים בשעה זו (רביעי) במחאה חריגה וחסרת תקדים מול כלא 10 אחרי מעצר עריק מהחסידות. באורח נדיר, האדמו"ר מגור הגיע להשתתף באופן אישי בעצרת האדירה. במה ייעודית הוכנה עבור האדמו"ר. במקום שורר דוחק ועומס רב. על פי דיווח בכאן חדשות, כוחות צה"ל הוקפצו למקום.

מדוברות המשטרה נמסר: "כביש 57 למזרח - צומת בית ליד, וצומת כפר יונה למערב, חסומים לתנועת כלי רכב בעקבות מחאה. ציבור הנהגים מתבקש להיערך ולא להגיע למקום, לבחור בדרכים חלופיות ולהישמע להוראות השוטרים".

כפי שדיווחנו אמש ב'כיכר השבת', ההחלטה הדרמטית בחסידות לצאת למפגן כוח פומבי התקבלה בעקבות מעצרו של בחור חסיד גור תושב אשדוד, שנעצר כשהגיע להסדיר את מעמדו הצבאי.

אלא שהבוקר, חלה תפנית דרמטית שמסעירה את החסידות, לאחר שעות ארוכות של מגעים מול משטרת ישראל וקבלת האישורים הנדרשים, התקבלה ההחלטה הרשמית כי האדמו"ר מגור יגיע להשתתף באופן אישי בעצרת האדירה.

יצוין כי עד לשעות הבוקר התוכנית המקורית הייתה כי רק בניו של האדמו"ר ייצגו את הנהגת החסידות במעמד האדיר, אולם עם קבלת האישורים וההבנה כי מדובר במערכה עקרונית על ציפור הנפש, הגיעה ההודעה המרעישה על הגעתו של הרבי.

עם שמיעת הבשורה, הוכרז על גיוס כללי בחסידות, ורבבות חסידים - זקנים, אברכים ובחורים - נוהרים בשעות אלו ברכבות ובמאות אוטובוסים מכל ריכוזי גור בארץ, כדי לזעוק את זעקת התורה ולחזות בנועם זיו פניו של האדמו"ר.