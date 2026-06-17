התפתחות נרשמה הערב (רביעי) בפרשת עצורי סולברג, כאשר ארבעת העצורים האחרונים שוחררו לביתם מכלא ניצן. מוקדם יותר דווח על חשש לניסיון להסגיר את אחד העצורים, המוגדר כעריק, למשטרה הצבאית – דיווח שהוביל להגעה המונית למחאה מחוץ לכלא ניצן ברמלה.

במקביל, המשטרה עדכנה כי במהלך ההפגנה האלימה הבוקר בכביש 4 סמוך לבני ברק נעצרו חמישה מפגינים. עוד נמסר כי אחד מהעצורים בהפגנות בכביש 4 שוחרר למעצר בית, בעוד חשוד נוסף נותר במעצר ויובא מחר לדיון בהארכת מעצרו בבית משפט השלום בתל אביב.

כפי שסוקר בהרחבה ב'כיכר השבת', המחאה הספונטנית שקיימו הבוקר אנשי פלג הרצ"פניקים של 'הפלג הירושלמי' בכביש 4, סמוך לכניסה לבני ברק, הסתיימה במראות חריגים ומזעזעים שמעוררים סערה קשה, זעם ומחאה נרחבת בכל שדרות הציבור החרדי.

המפגינים, שיצאו לחסום את ציר התנועה המרכזי במחאה על מעצרם של בני ישיבות שסירבו להתייצב בלשכות הגיוס, נתקלו בתוך זמן קצר בתגובה משטרתית קשה וברוטאלית במיוחד.

כוחות משטרה גדולים ולוחמי יס"מ שהגיעו למקום פעלו לפתיחת הציר, אולם לפי עדויות רבות וחד משמעיות מהשטח, הפעם הפינוי לא הסתכם בהרחקת המפגינים בלבד, אלא גלש לאלימות קשה ואכזרית.

בתיעודים קשים שהופצו ברשתות החברתיות והפכו מיד לשיחת היום, נראים שוטרים כשהם מפעילים כוח בלתי פרופורציונלי: מכין באלימות קשה, גוררים בפראות מפגינים שישבו על הכביש, בעוד מפגינים אחרים נראים מוטלים על הקרקע חבולים, פצועים ומדממים על האספלט, כשבגדיהם קרועים לגזרים ועל גופם סימני חבלה קשים.

על פי העדויות, במהלך הפינוי נעשה שימוש חריג ברימוני הלם. עדי ראייה שהיו במקום מספרים ל'כיכר השבת' כי חלק מרימוני ההלם הופעלו ונזרקו באופן ישיר לעבר קבוצות מפגינים שישבו על הכביש ללא כל התגרות. בתיעודים מהזירה נשמעים הבחורים כשהם זועקים מכאב, בעוד צוותי רפואה מוזעקים למקום כדי להעניק טיפול רפואי ראשוני לפצועים הרבים בשטח.

תמונות הזוועה של מפגינים עם דם על הידיים והרגליים, חולצות קרועות לחלוטין ופנים חבולות ונפוחות, סיפקו חומר בערה לגל ביקורת חריף נגד התנהלות המשטרה. מנגד, במשטרה מנסים להצדיק את הכוח הקשה ומגיבים כי מדובר בהפגנה שלא תואמה או אושרה מראש, שנערכה בהפתעה מוחלטת בשעות העומס.