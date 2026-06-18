כיכר השבת
"לגיבורים השקטים"

לזה הוא לא ציפה: מתנדב זק"א הגיע לרכבו וגילה עוגה ומכתב מרגש מאזרחית אלמונית

"רק רציתי להגיד שאני רואה אתכם": אזרחית ישראלית הצליחה לרגש את גדליה סבינר, מתנדב זק"א ממחוז ירושלים, כשהותירה עבורו עוגה ומכתב תודה מרגש על הרכב המבצעי | "זה נתן לי הרבה כוח להמשיך", הוא מספר (חרדים)

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העוגה והמכתב על הרכב

יש רגעים קטנים, רחוקים מאור הזרקורים, שמצליחים לרגש גם את מי שרגיל להתמודד עם המראות הקשים ביותר.

כך קרה השבוע לגדליה סבינר, מתנדב זק"א ממחוז ירושלים. כשהגיע אל הרכב המבצעי שלו, הוא הבחין בעוגה שהונחה עבורו, ולצידה מכתב בכתב יד.

על המכתב אותו הותירה אישה אלמונית, נכתב: "לגיבורים השקטים. הגיבורים שלא באור הזרקורים, אבל אלו שעושים את הדברים הקשים ביותר. רק רציתי להגיד שאני רואה אתכם. אני מצדיעה לכם – ואני לא לבד. רבים עומדים ורואים אתכם. אז תודה רבה על העבודה הקשה והחשובה שלכם".

את המכתב חתמה במילים: "אזרחית ישראלית. עם ישראל חי", ואף הוסיפה בסיום הערה קטנה ומחויכת כי "(העוגה כשרה)".

העוגה והמכתב על הרכב
המכתב המרגש

גדליה סבינר מספר ל'כיכר השבת': "אני מאוד אשמח להכיר את האישה היקרה הזאת ולהוקיר לה תודה. זה היה רגע כל כך מיוחד עבורי, שלא הצלחתי לעצור את הדמעות. אנחנו עושים את העבודה שלנו מתוך שליחות, בשקט, בלי לחפש הכרה. פתאום לקבל מחווה כל כך פשוטה, אבל כל כך אמיתית – זה נוגע עמוק בלב ונותן הרבה כוח להמשיך".

סבינר, כמו אלפי מתנדבי זק"א ברחבי הארץ, פועל במשך שנים בזירות הקשות והרגישות ביותר, פעמים רבות הרחק מעיני הציבור. דווקא משום כך, המחווה הקטנה והאנונימית הזו נגעה בו כל כך.

זק"אמכתבהכרת תודה

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לא אלמן ישראל בתוך הכעוס השנאה לחרדים, הרדיפה שאינה פוסקת יש צדיקה אחת בסדום, [ רוצה להאמין שיש עוד הרבה]
ישראל

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