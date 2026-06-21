בזמן שהוועדה לקידום חוק התקשורת במרתון הדיונים במטרה לאשר את החוק עוד לפני פיזור הכנסת, הקלטות שנחשפו הערב (ראשון) מעלות כי בכירי הרבנים בש"ס מתנגדים בתוקף לחוק - מה שמעמיד בסימן שאלה את הרוב בכנסת לחוק.

כפי שדיווחנו, משרד התקשורת מבקש לבטל את מערך "עידן פלוס" המיושן ובמקומו להקים אפליקציית סטרימינג ממשלתית מתקדמת וחינמית לחלוטין.

המשמעות היא שהמדינה הופכת ליזמית ומפיקה של יישומון, אשר ירכז את כל ערוצי הטלוויזיה המסחריים והציבוריים בישראל (קשת, רשת, כאן, ערוץ 14, 15, 16 ועוד) וינגיש אותם בלחיצת כפתור אחת קלה, דרך רשת האינטרנט, לכל מכשיר סמארטפון, טאבלט או טלוויזיה חכמה – ללא צורך בממיר, אנטנה או תשלום חודשי.

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על פי ההקלטות שנחשפו בחדשות 12, את גדולי הרבנים ממועצת החכמים של ש"ס מטרידה הזווית הדתית של החוק, בשל חילול השבת שיתרבה בעקבות האפליקציה החינמית.

הרב ראובן אלבז, כך על פי הציטוט, שלח מסר חריף לשר התקשורת שלמה קרעי: "לפתוח ערוץ (אפליקציה), שיתחילו לראות סרטים בשבת, לראות משחקים בשבת - זה אפס מאופס, זה לא גדר של עם ישראל. לדעתי מי שעשה דבר כזה, אני פוחד שלא ייתן את הדין".

עוד התבטא הרב כי "הוא לא נותן (לחזרה) בתשובה להיות בשלמותה", הוסיף הרב אלבז. "תגיד לו (לשר קרעי) שאני... בכל אופן לאנשים שלי, אני לא אסכים בשום פנים ואופן, וגם אגיד בריש גלי שבשום פנים ואופן לא, אסור לעשות את הדבר הזה".

עוד אמר הרב אלבז על קרעי: "שיהיה עם כיפה על הראש, עם שק, זה לא מעניין אותי מה הוא לובש. שילבש כובע טמבל, שילבש כיפה, זה שטויות. איסור גמור ומוחלט שבן אדם יעשה כדבר הזה. זהו".

בנוסף, חבר במועצת החכמים של המפלגה, הרב שלמה מחפוד, צוטט בקולו כמתנגד באופן נחרץ לחוק. הרב אמר: "חס ושלום, חס ושלום. כל דבר כזה - חילול שבת שאין כדוגמתו. זילות השבת יש פה".