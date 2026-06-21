מכירה בבני ברק | אילוסטרציה ( צילום: באדיבות המצלם, לפי סעיף 27א )

הסערה בבני ברק: לאחר סגירת נקודת המכירה של ״משנת יוסף״ ברחוב סוקולוב־אלחריזי בבני ברק, עולה מהקלטה שהופצה בקהילת ״בית השם״ כי הרב דוד שרייבר, מרבני הקהילה הסמוכה למקום, היה בין הגורמים שפעלו מול הנהלת הקרן בנושא.

רשת הענק סגרה שתי תחנות; ואז הופיעו מודעות ה"צניעות" בהודעה שהוקלטה לחברי הקהילה הסביר הרב שרייבר כי עיקר הפנייה להנהלת ״משנת יוסף״ ולבית הדין לא עסקה במטרדי רעש, לכלוך או חניה, אלא בסוגיות של צניעות. לדבריו, ״קיום החלוקה בצורה המתנהלת סמוך לכולל יוצר בעיות צניעות קשות״, וכי לאחר התייעצות עם רבני הקהילה הועברו דרישות שונות להנהלת הקרן. עוד טען כי לאחר שהדרישות לא יושמו לשביעות רצון הרבנים, הנהלת הקרן בחרה בסופו של דבר לסגור את הנקודה. לצד זאת הדגיש כי אין לו טענות כלפי מפעילי התחנה המקומיים, והודה להם על השנים שבהן סייעו לתושבי השכונה.

דברי הרב שרייבר חדשות חרדים 00:00 / 00:00 1 x 15 15 00:00 / 00:00 1 x הדפדפן שלך לא תומך באלמנט אודיו.

הדברים של הרב שרייבר עוררו דיון סוער בקבוצת לקוחות של ״משנת יוסף״, שבה חברים מפעילי התחנות, לקוחות ופעילים הקשורים לרשת, כפי שנחשף כעת ב'כיכר'.

בין היתר נכתב בקבוצה: ״הסתבכו עם האדם הלא נכון, יש סיכוי שהוא עוד יביא לסגירה של כל תחנות בני ברק״, ואחר הוסיף: ״צריך למצוא מקום חלופי ולקוות שזה יעצור שם. לרב שרייבר יש כוח רב בעיר״.

מנגד, היו גם מי שמתחו ביקורת על הנימוקים שהוצגו לסגירת הנקודה. אחד המשתתפים כתב בזלזול: ״להתיימר לומר שהבחורים שפיגל מתו בגלל שאמא אחת הגביהה את קרסוליה להוציא בטטה מהארגזים במשנת יוסף… תגידו, הוא שפוי?״

ההתכתבויות בקבוצה הפנימית

ההתכתבויות בקבוצה הפנימית

ברשת ״משנת יוסף״ מסרו מוקדם יותר כי כאשר קיימת התנגדות מצד תושבים ולא נמצא פתרון מוסכם, נקודת החלוקה נסגרת עד למציאת מענה מתאים לצורכי השכונה ולדרישותיה.

כפי שדיווחנו, רשת 'משנת יוסף', המפעילה קרן צרכנות פופולרית עם עשרות נקודות מכירה וחלוקה ברחבי הארץ, נאלצה בתוך שבוע אחד לסגור שתי תחנות מרכזיות בבני ברק.

הדרמה החלה עם סגירת נקודת החלוקה הוותיקה במתחם הסופרים, אך הגיעה לשיאה הבוקר (ראשון), עם סגירת התחנה ברחוב אלחריזי פינת סוקולוב. על פי הנמסר, התושבים לא הסתפקו במחאות, אלא זימנו את בעלי הרשת לדין תורה בגין מטרדי רעש, חסימות כבישים ומצוקת חניה חריפה.

אלא שלצד התלונות התשתיתיות, נחשף פן רגיש ורוחני יותר: מודעות מחאה חריפות שנתלו באזור המכירה האשימו את הפעילות ביצירת 'מכשולי צניעות חמורים'. על פי הטענות, הצפיפות וההתקהלות המעורבת במרחב הצר בעת איסוף המוצרים, יצרו מציאות שאינה עולה בקנה אחד עם רוח השכונה.