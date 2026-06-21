כיכר השבת
סוער בבני ברק

הסערה סביב סגירת נקודת ״משנת יוסף": מתברר כי רב קהילה עומד מאחורי המהלך

בני ברק סוערת לאחר שרשת 'משנת יוסף', המפעילה קרן צרכנות פופולרית עם עשרות נקודות מכירה וחלוקה ברחבי הארץ, נאלצה בתוך שבוע אחד לסגור שתי תחנות מרכזיות בעיר | הערב אנו חושפים כי כי הרב דוד שרייבר, מרבני קהילה הסמוכה למקום, היה בין הגורמים שפעלו מול הנהלת הקרן בנושא | כל הפרטים (חרדים)

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מכירה בבני ברק | אילוסטרציה (צילום: באדיבות המצלם, לפי סעיף 27א)

הסערה ב: לאחר סגירת נקודת המכירה של ״משנת יוסף״ ברחוב סוקולוב־אלחריזי בבני ברק, עולה מהקלטה שהופצה בקהילת ״בית השם״ כי הרב דוד שרייבר, מרבני הקהילה הסמוכה למקום, היה בין הגורמים שפעלו מול הנהלת הקרן בנושא.

בהודעה שהוקלטה לחברי הקהילה הסביר הרב שרייבר כי עיקר הפנייה להנהלת ״משנת יוסף״ ולבית הדין לא עסקה במטרדי רעש, לכלוך או חניה, אלא בסוגיות של צניעות. לדבריו, ״קיום החלוקה בצורה המתנהלת סמוך לכולל יוצר בעיות צניעות קשות״, וכי לאחר התייעצות עם רבני הקהילה הועברו דרישות שונות להנהלת הקרן.

עוד טען כי לאחר שהדרישות לא יושמו לשביעות רצון הרבנים, הנהלת הקרן בחרה בסופו של דבר לסגור את הנקודה. לצד זאת הדגיש כי אין לו טענות כלפי מפעילי התחנה המקומיים, והודה להם על השנים שבהן סייעו לתושבי השכונה.

דברי הרב שרייבר

חדשות חרדים

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הדברים של הרב שרייבר עוררו דיון סוער בקבוצת לקוחות של ״משנת יוסף״, שבה חברים מפעילי התחנות, לקוחות ופעילים הקשורים לרשת, כפי שנחשף כעת ב'כיכר'.

בין היתר נכתב בקבוצה: ״הסתבכו עם האדם הלא נכון, יש סיכוי שהוא עוד יביא לסגירה של כל תחנות בני ברק״, ואחר הוסיף: ״צריך למצוא מקום חלופי ולקוות שזה יעצור שם. לרב שרייבר יש כוח רב בעיר״.

מנגד, היו גם מי שמתחו ביקורת על הנימוקים שהוצגו לסגירת הנקודה. אחד המשתתפים כתב בזלזול: ״להתיימר לומר שהבחורים שפיגל מתו בגלל שאמא אחת הגביהה את קרסוליה להוציא בטטה מהארגזים במשנת יוסף… תגידו, הוא שפוי?״

ההתכתבויות בקבוצה הפנימית
ההתכתבויות בקבוצה הפנימית

ברשת ״משנת יוסף״ מסרו מוקדם יותר כי כאשר קיימת התנגדות מצד תושבים ולא נמצא פתרון מוסכם, נקודת החלוקה נסגרת עד למציאת מענה מתאים לצורכי השכונה ולדרישותיה.

כפי שדיווחנו, רשת 'משנת יוסף', המפעילה קרן צרכנות פופולרית עם עשרות נקודות מכירה וחלוקה ברחבי הארץ, נאלצה בתוך שבוע אחד לסגור שתי תחנות מרכזיות בבני ברק.

הדרמה החלה עם סגירת נקודת החלוקה הוותיקה במתחם הסופרים, אך הגיעה לשיאה הבוקר (ראשון), עם סגירת התחנה ברחוב אלחריזי פינת סוקולוב. על פי הנמסר, התושבים לא הסתפקו במחאות, אלא זימנו את בעלי הרשת לדין תורה בגין מטרדי רעש, חסימות כבישים ומצוקת חניה חריפה.

אלא שלצד התלונות התשתיתיות, נחשף פן רגיש ורוחני יותר: מודעות מחאה חריפות שנתלו באזור המכירה האשימו את הפעילות ביצירת 'מכשולי צניעות חמורים'. על פי הטענות, הצפיפות וההתקהלות המעורבת במרחב הצר בעת איסוף המוצרים, יצרו מציאות שאינה עולה בקנה אחד עם רוח השכונה.

בני ברקצניעותמכירהמשנת יוסף
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13
נוירא . מיד לבדוק אם הפירצה מצדיקה תקיעה
שיע
12
וזה שהאברכים ובחורים עומדים ומדברים במעבר הצר ועוברות שם בחורות ונשים בינהם זה כן צנוע וכשר?! והרעש שעושים לשכנים מסביב זה כן בסדר?!
שכן
11
יש בעיה צריך למצוא מקום מתאים גם העיריה צריכה לעזור כדי לאפשר למשפחות אברכים לערוך את הקניות במחיר מוזל ומשמעותי. הרי אנחנו עיר של ח ס ד ושלא תצא תקלה חלילה.
אלמוני
10
הבנתי. רעש, לכלוך, נזק ומטרד לשכנים - בין אדם לחבירו ואפשר לדלג. צניעות - לא צריך לשקול את מחיר ההפסד למוכרים ולקונים. לולי פלס התורה הקדושה, ושיקול דעת טהור - לסדום היינו, לטהרן דמינו
אבנר
9
שיעשו שעות לגברים ושעות לנשים חובה
אלי
סולברג לא יאפשר...
דוד
8
תסלחו לי אבל אני לא מבינה את ההתנהלות של כל הנקודות מכירה למה אי אפשר לנהל מערך משלוחים ?? תעשו חשבון פשוט יש 45000 אלף משפחות שקונות כל שבוע בכל הארץ כל משפחה תשלם תוספת של 30 שקלים והנה לכם מחזור כספים של 1200000 מעל מליון שקל לשבוע ובונים מערך משלוחנים ,שאורזים את ההזמנה ומסיעים אותה עד לכתובת
חיים
כואב הלב ממש הציבור גידל את משנת יוסף שהתחילה ממש מצויין ולאט לאט נעשת לא שווה המחיר לאומת הבלאגן צריך לעשות חושבים חשבת יפה את הכסף אני חישבתי עוד דברים מדוע יש רשת חנויות בירושלים שמוכרות כמעט במחירים של משנת יוסף ויש להם שכרויות מטורפות רק המחסנים כולל ארנונה זה ידוע ממקור אמת בסך 2.5 מליון בשנ
שימי
7
בבני ברק מחפשים צרות צניעות וצניעות חברים החסד שווה כ"כ הרבה עד שבכלל לא חושבים על להסתכל על הנשים בחייכם זה מה שמעניין עכשיו? החסד הרבה יותר חשוב עכשיו תתעסקו בדברים שצריך ולא בריקנות
חסד
6
חשוב מאוווד והנה בזכות הכתבה אמסור מסר חשוב מאודד 1. האם התרגלתם לביזיון הזה שזורקים לכם כמו תרנגולות אוכל שעומד בשמש שעות 2.האם לא שמתם לב שאתם מבזבזים יותר כסף בגלל המהלך הזה 3. אם הם היו זולים פחות 30 אחוז מהחנות אולי היה שווה אבל הם ממש רחוקים מזה 4. שמתם לב ללחץ המטורף שמסעיר אתכם כל יום המכירה
שימי
כמה שזה נכון וכואב זה הרגל של מעל 7 שנים אני חושב שזה חברתי בתור אחד משפחה גדולה הייתי חייב להפסיר עם זה היום אני יודע שאם אלך לחנות הכי יקרה אני בסופו יצא הכי בזול לעומת השיטה של אכול מהר פן לא יהיה מחר
אברך
אתה לא חייב ליקנות שמה יש מקומות בארץ שאנשים חיים מזה ואני מציע לך בדיוק אותו דבר לא ללכת ליקנות בסופר כי זה גם כבד וגם אתה בלחץ בפלאפון כל הזמן וגם יש תורים וגם לא הכל זול קיצור מיליון סיבות למה לא אז אל תיקנה ביכלל בסופר הכי פשוט...
אפי
איפה חיים מזה אני בעל נסיון אדיר בתחום הכלכלה שאם היית יודע מי אני היית נופל.. העצוב הגדול הוא שאם לא היה את המכירה היה נפתח מזמן במקומות אלו סופרים כשרים וברמה הגבוההה ביותר אני כמובן מזמין און ליין לפתח הבית שגם זה עולה ממש פחות בסוף חודש כי קונים הככל ורק מה שצריך
אברך
במשנת יוסף אתה או מרים את הקניה גם שלך וגם של השכן או מתחנן לשכנים שיאספו במשנת יוסף בחגים ממש אין תור חחחח ממש כמו לול תרנגולים כך זה נראה יש חלוקות חינם בירושלים שיודעות לחלק בחינם יותר בכבוד
שימי
5
הבעיה היא צניעות אבל תובעים בבית דין על לכלוך ובעיות תשתית, מעניין איפה הבית דין שאפשר לתבוע בו את עיריית בני ברק ?
שולם
4
לכו לסופר יהיה יותר זול בסופו של חודש הרבה נזרק לפח קונים דברים שלא צריך אין שיקול דעת יום מסודר לקניות כמו שאר העולם זה לא חלוקה צריך לזכור משלמים על זה זה לא חיסכון תנסו חודש בלי החלוקה ותראו כמה ההבדל לא מורגש או יותר זול
אברך

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