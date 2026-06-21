רשת הענק סגרה שתי תחנות; ואז הופיעו מודעות ה"צניעות"

רשת 'משנת יוסף', המפעילה קרן צרכנות פופולרית עם עשרות נקודות מכירה וחלוקה ברחבי הארץ, נאלצה בתוך שבוע אחד לסגור שתי תחנות מרכזיות בבני ברק. הסגירות מגיעות בעקבות מאבק עיקש של תושבי השכונות, שהחליטו להשיב מלחמה כנגד מה שהם מגדירים כפגיעה בלתי נסבלת בשגרת יומם.

הדרמה החלה עם סגירת נקודת החלוקה הוותיקה במתחם הסופרים, אך הגיעה לשיאה הבוקר (ראשון), עם סגירת התחנה ברחוב אלחריזי פינת סוקולוב. על פי הנמסר, התושבים לא הסתפקו במחאות, אלא זימנו את בעלי הרשת לדין תורה בגין מטרדי רעש, חסימות כבישים ומצוקת חניה חריפה.

מכשולי צניעות חמורים

אלא שלצד התלונות התשתיתיות, נחשף פן רגיש ורוחני יותר: מודעות מחאה חריפות שנתלו באזור המכירה האשימו את הפעילות ביצירת 'מכשולי צניעות חמורים'. על פי הטענות, הצפיפות וההתקהלות המעורבת במרחב הצר בעת איסוף המוצרים, יצרו מציאות שאינה עולה בקנה אחד עם רוח השכונה.

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התושבים טענו כי נקודות החלוקה, שפועלות בשטחים ציבוריים פתוחים כגון חניות ומדרכות, הפכו למוקד של התקהלויות צפופות שבהן גברים ונשים נאלצים להידחק יחדיו בעת קבלת המוצרים. לדבריהם, המצב יוצר אי נוחות משמעותית ופוגע באווירה הרוחנית של השכונות החרדיות.

'הבעיה היא בשטחים הציבוריים'

גורמים ב'משנת יוסף' מודים לראשונה בקושי התפעולי שנוצר בתוך המרקם העירוני הצפוף. לדבריהם, הבעיות מתעוררות בעיקר בנקודות הפועלות בשטח ציבורי פתוח, כגון חניות או מדרכות.

'במקומות שבהם המכירה מתבצעת בתוך שטח פרטי, כגון מתחם תת-קרקעי או חצר סגורה של מוסד, הבעיות מצומצמות משמעותית', מסבירים ברשת ומדגישים כי הם שואפים להגיע להסכמות שקטות עם הסביבה.

יצוין כי רשת 'משנת יוסף' מפעילה קרן צרכנות המחלקת מוצרי מזון בזול לאוכלוסייה החרדית, בדומה למודל של ישיר למהדרין שנסגר בעבר. הרשת פועלת בעשרות נקודות ברחבי הארץ ומספקת מענה למשפחות רבות המתמודדות עם קשיים כלכליים.

עם סגירת התחנות הללו, נשאלת כעת השאלה האם מדובר בפתרון נקודתי, או שמא גל הסגירות יעניק רוח גבית לתושבים נוספים ברחבי העיר לפתוח במאבקים דומים כנגד מוקדי מכירה הפועלים בלב שכונות המגורים. עדכונים נוספים בהמשך.