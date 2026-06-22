הדרמה הסוערת בחסידות גור הגיעה אמש (ראשון) לסיומה, אך הציתה יוזמת מחאה חדשה ויוצאת דופן ברחוב החרדי: מאות חסידי גור ברובע ח' באשדוד קיבלו אמש בריקודים ובשירה ברחובות העיר את פניו של הבחור יחיאל קוטיינר, אשר שוחרר מהכלא הצבאי לאחר שישה ימי מאסר.

כזכור, מעצרו של הבחור, שלא התייצב בלשכת הגיוס, הצית גל מחאה אדיר בקרב חסידי גור, שהגיע לשיאו בעצרת מחאה היסטורית ותקדימית שנערכה בראשותו ובהשתתפותו של האדמו"ר מגור מול שערי כלא 10 ביום רביעי האחרון.

בעקבות המעצר והסערה הציבורית, נכנסו עסקני החסידות לעובי הקורה ופעלו מול הגורמים הרלוונטיים, עד אשר הושג עבור הבחור פטור רשמי וסופי משירות צבאי על רקע רפואי, שהוביל לשחרורו המיידי.

בתוך כך, ל'כיכר השבת' נודע כי לאור המצב המתוח השורר בארץ סביב חוק הגיוס, ברחוב החרדי לא עוצרים ומכינים כבר את הצעד הבא. יוזמה חברתית חדשה, שהחלה כרעיון של מספר בחורי ישיבות וגלשה לגורמים בכירים יותר המנסים לקדם אותה בכל דרך, צוברת תאוצה בשעות האחרונות.

לפי התוכנית המתגבשת, ביום רביעי הקרוב, בין השעות 16:00 ל-20:00 בערב, צפויה לצאת לדרך "שיירת מכוניות" בנסיעה איטית ממספר מוקדים ברחבי הארץ לכיוון הכלא הצבאי ובחזרה.

הרכבים ייסעו במהירות מינימלית, כשהם מלווים בשלטי מחאה ובמוזיקה, במטרה לייצר נוכחות ולהביע מחאה חריפה על רדיפת לומדי התורה. לעת עתה, עדיין לא ברור אילו חסידויות וקהילות נוספות יצטרפו רשמית למיזם.

אנחנו ב'כיכר השבת' נמשיך לעקוב מקרוב אחרי ההתפתחויות ולדווח לכם.