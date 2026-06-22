תיעוד מהזירה במונטריאול - צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א תיעוד מהזירה במונטריאול | צילום: צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א 10 10 0:00 / 0:19

אירוע ביטחוני חמור הערב (שני) במונטריאול שבקנדה: אלמוני פתח באש חיה בלב אזור יהודי הומה אדם וככל הנראה נמלט מהזירה. משטרת מונטריאול מאשרת כעת כי חשוד אחד נוטרל. שני שוטרים ואזרח אחד נפצעו. פעולת המשטרה עדיין מתנהלת. המשטרה קוראת להמשיך להימנע מלהגיע לאזור. עד כה לא דווח על נפגעים יהודים.

עם תחילת האירוע, משטרת מונטריאול הכריזה על כוננות גבוהה והוציאה התרעה נדירה ומיידית לציבור מפני "איום מיידי", תוך שהיא מורה לתושבים הרבים באזור להסתגר בבתיהם, לנעול את הדלתות ולהתרחק מחלונות באופן מיידי. כוחות ביטחון גדולים, בליווי יחידות מיוחדות, זרמו לזירה ומנהלים מצוד נרחב אחר היורה, שמוגדר כעת כ"חמוש ומסוכן" ומסתובב חופשי ברחובות.

"תראה איזה יריות" - צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א "תראה איזה יריות" | צילום: צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א 10 10 0:00 / 0:39

הזירה בקנדה ( צילום: לפי סעיף 27א )

האירוע הדרמטי מתרחש בלב רובע קוט-דה-נז', אזור המוכר היטב כמרכז שוקק חיים של הקהילה היהודית במונטריאול. השכונה המדוברת מאכלסת בתוכה עשרות מוסדות קהילתיים, ישיבות, מסעדות כשרות, וסופרמרקט כשר מרכזי המשמש את אלפי המשפחות היהודיות והחרדיות המתגוררות במקום. ראה"ע הקודם קרא ל"אינתיפאדה עירונית", גולדקנופף פנה לפתוח בחקירה פלילית נגדו נחמן שטרנהרץ | 18:55 במרחק של בלוקים ספורים בלבד מזירת הירי פועלים שני מרכזים גדולים ומרכזיים של חסידות חב"ד, המשמשים כעוגן קהילתי יומיומי. נוכח המצב, החשש בקרב התושבים היהודים ברובע גבוה במיוחד, וההנחיות להסתגרות בבתים התקבלו בדאגה עמוקה במוסדות החינוך והדת, החוששים מכל פגיעה בריכוז היהודי. על פי המידע הראשוני, חילופי האש החלו באזור מלון הילטון המקומי או בסמוך אליו. קליעים שנורו במהלך התקרית פגעו במבנה מגורים ומסחר השוכן מעבר לכביש, וגרמו לבהלה המונית בקרב עוברי האורח. מדוברות זק"א נמסר: "לפני זמן קצר התקבל דיווח במוקד היחידה הבינלאומית של זק"א (1220) על אירוע ירי, בשכונת ווסברי במונטריאול שבקנדה, סמוך למרכז חב"ד המקומי, כאשר על פי החשד מדובר בפיגוע. על פי הדיווחים הראשוניים, במקום שני הרוגים ככה"נ שוטר ומחבלת, כוחות המשטרה המקומיים הוזעקו למקום וסגרו את הזירה, כאשר האירוע עדיין מתנהל. מתנדבי זק"א מהיחידה הבינלאומית נמצאים בקשר עם גורמי החירום והרשויות המקומיות ועוקבים אחר ההתפתחויות". מוישי בלך, מתנדב זק"א הנמצא סמוך לזירה, סיפר: "לפי המידע שנמסר עד כה, ישנו דיווח על בני ערובה בתוך הזירה. כוחות המשטרה המקומית פרוסים בכוחות גדולים וסגרו את האזור כולו. האירוע עדיין מתנהל, ובשלב זה ישנם דיווחים על שני חשודים שטרם נתפסו ומסתובבים באזור. אנו מבקשים מהציבור להישמע להנחיות כוחות הביטחון ולהימנע מהגעה למקום".

כוחות המשטרה בזירה - צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א כוחות המשטרה בזירה | צילום: צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א 10 10 0:00 / 0:54

הרשויות בקנדה שומרות בשלב זה על איפול יחסי וממעטות למסור פרטים רשמיים על נסיבות הירי או על זהות החשוד, אולם דיווחים ראשוניים מהשטח, שטרם קיבלו אישור רשמי מדוברות המשטרה, מצביעים על כך שהשוטר הראשון שהגיע לזירה על מנת לחתור למגע ולנטרל את האיום, נורה ונפגע מאש החשוד.

בעקבות המצוד הקדחתני והרצון לבודד את הזירה ולמנוע את בריחת החשוד, הטילה המשטרה סגר הרמטי על צירי תנועה מרכזיים במונטריאול. כבישים רבים נחסמו לחלוטין באזור. המשטרה שבה ופונה לציבור להתרחק לחלוטין מהאזור, ומדגישה כי כל עוד החשוד מסתובב חופשי כשהוא חמוש, נשקפת סכנת חיים ממשית לכל מי שישהה ברחובות. כוחות משטרה גלויים וסמויים ממשיכים לסרוק מבנה אחר מבנה בניסיון לשים את ידם על היורה.