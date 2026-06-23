השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, שיגר הבוקר (שלישי) מכתב למפכ”ל המשטרה רב-ניצב דני לוי, בעקבות האירועים החריגים שתועדו במהלך המחאה בכביש 4 בבני ברק בשבוע שעבר.

במכתבו מציין השר כי התיעודים, בהם נראים לכאורה שוטרים משליכים רימוני הלם בניגוד לנהלים, מפעילים כוח חריג כלפי מפגינים ומשפילים אזרחים, מחייבים בדיקה מעמיקה ומיצוי דין עם כל מי שחרג מהנהלים.

השר הבהיר כי לצד הגיבוי המלא שהוא מעניק לשוטרי משטרת ישראל הפועלים באומץ ובנחישות, לא תהיה כל סובלנות כלפי אלימות יתר או התנהלות שאינה עולה בקנה אחד עם ערכי המשטרה והחוק.

במסגרת זאת הודיע השר כי הוא שוקל לעשות שימוש בסמכותו החוקית להרחיק לצמיתות ממשטרת ישראל שוטרים ומפקדים המעורבים באירוע, ובכלל זה את מפקד תחנת בני ברק-רמת גן, ככל שהבירור יעלה כי אכן היו חריגות חמורות מהנהלים.