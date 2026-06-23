כיכר השבת
"איש אינו מעל החוק"

בעקבות האלימות הקשה בבני ברק: השר בן גביר בוחן את הרחקתו של מפקד התחנה מהמשטרה

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, שיגר מכתב למפכ"ל המשטרה רב-ניצב דני לוי, בעקבות האירועים החריגים שתועדו במהלך המחאה בכביש 4 בבני ברק | במכתבו הוא מציין כי הוא בוחן את הרחקת השוטרים המעורבים - בהם מפקד התחנה - מהמשטרה (חדשות)

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מראות מההפגנות בכביש 4 (צילום: יעקב הרשקוביץ)

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, שיגר הבוקר (שלישי) מכתב למפכ”ל רב-ניצב דני לוי, בעקבות האירועים החריגים שתועדו במהלך המחאה בכביש 4 ב בשבוע שעבר.

במכתבו מציין השר כי התיעודים, בהם נראים לכאורה שוטרים משליכים רימוני הלם בניגוד לנהלים, מפעילים כוח חריג כלפי מפגינים ומשפילים אזרחים, מחייבים בדיקה מעמיקה ומיצוי דין עם כל מי שחרג מהנהלים.

התיעוד שעורר סערה של מפקד המשטרה סנ"צ יובל שביט
התיעוד שעורר סערה של מפקד המשטרה סנ"צ יובל שביט| צילום: צילום: יוסף כהן

השר הבהיר כי לצד הגיבוי המלא שהוא מעניק לשוטרי משטרת ישראל הפועלים באומץ ובנחישות, לא תהיה כל סובלנות כלפי אלימות יתר או התנהלות שאינה עולה בקנה אחד עם ערכי המשטרה והחוק.

במסגרת זאת הודיע השר כי הוא שוקל לעשות שימוש בסמכותו החוקית להרחיק לצמיתות ממשטרת ישראל שוטרים ומפקדים המעורבים באירוע, ובכלל זה את מפקד תחנת בני ברק-רמת גן, ככל שהבירור יעלה כי אכן היו חריגות חמורות מהנהלים.

השר איתמר בן גביר (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

צפוי לקיים כבר השבוע דיון דחוף בנושא עם כלל הגורמים הרלוונטיים, בטרם יקבל החלטה סופית.

"החובה שלי היא לגבות שוטרים שפועלים למען ביטחון הציבור", הבהיר השר בן גביר, "אך גם לפעול בנחישות כאשר שוטרים חורגים מהשורה ופוגעים באזרחים. איש אינו מעל החוק, וגם מפקדים יידרשו לתת דין וחשבון על מעשיהם".

המכתב של השר בן גביר למפכ"ל
המכתב של השר בן גביר למפכ"ל
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6
טוב מאוד בן גביר מעולה הגיע הזמן להעיף את השוטרים ששונאים את לומדי התורה דייי להתנהגות המזעזעת הזאת...
אוהבת את לומדי התורה
5
בן גביר הוא בובה שאף אחד לא שם עליו קצוץ
פיקאסו
4
שאלה האם זה מכתב יח"ץ בשביל בחוריו החרדים או משהו אמיתי ימים יגידו
יעקב
3
זה בדיוק מה שהרבה אזרחים ציפו לראות מנבחר ציבור יש מי שניסה לצייר אותו כאויב החרדים והמציאות שוב מפריכה את הסיפור הזה
דודו
2
היו כאלה שמיהרו להאשים אותו ועכשיו מתברר שהוא הראשון שדורש בירור
אריק
1
יפה לראות מנהיג שלא מפחד להתמודד עם נושאים מורכבים השר מגבה שוטרים כשצריך אבל גם יודע לדרוש מהם דין וחשבון
מוטי

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