כיכר השבת
"יש לך זכות גדולה מזו?"

כיצד ייתכן שבחור שמקבל על עצמו עול תורה מושלך לכלא הצבאי? | התשובה המפתיעה

הגאון רבי יצחק זילברשטיין נשאל בימים האחרונים כיצד יתכן שבחורים הלומדים תורה מושלכים לכלא ב"עוון" לימוד התורה? | זו תשובתו המפתיעה (חרדים)

הגאון רבי יצחק זילברשטיין (צילום: באדיבות מערכת 'דברי חמד')

בימים האחרונים נשאל עמוד ההוראה הגאון רבי יצחק זילברשטיין מאת בעלי בתים, כיצד יתכן שבחורים הלומדים תורה מושלכים לכלא ב"עוון" לימוד התורה.

השואלים ציינו שהרי חז"ל אמרו במשנה (אבות פ"ג מ"ה) "כל המקבל עליו עול תורה, מעבירין ממנו עול מלכות", ופירש רבינו יונה כי "אחר שעושה תורתו עיקר ומלאכתו עראי, הקב"ה ישמרהו מכל דבר רע, שלא יצטרך ליבטל מלימוד התורה, ולא יתן בלב העריץ הלוקח נפשות לעשות מלאכתו".

והשיב הרב זילברשטיין בקובץ 'ווי העמודים וחשוקיהם' (חודש סיון-תמוז תשפ"ו, עמ' סו), שכוונת קבלת עול תורה אין די ללמוד בישיבה, אלא צריך להתמסר לגמרי לימוד התורה, שהעול היחיד שיהיה לו זה רק עול התורה, וחוץ מזה אינו דואג לכלום.

עוד הוסיף הרב, שבאמת מי שנעצר זה מעלה גדולה, וע"ז אמרו 'אשריך שנתפסת על דברי תורה', ומי שנעצר זכה להצטער על התורה, וכי יש לך זכות גדולה מזו. וכמו שוטרי ישראל שהיו במצרים, שזכו לקבל מכות על כך שמסרו נפשם שלא להכות את אחיהם במצרים, ולכן זכו להיות זקני ישראל ונעשו נביאים.

וסיים הגר"י זילברשטיין כי "אנו נמצאים ברגעים האחרונים של הגלות, ויש כעת בירור גדול ב'מי לה' אלי', ואין לך זכות גדול מזה להראות את מסירותו לתורה, ולהצטער עבור הזכות שאינו רוצה להיטמאות בטומאת אלו שרוצים להיות ככל העמים, רוצה להישמר על קדושת ישראל, ורוצה להמשיך ללמוד תורה, והרי זה ברור שכל מי שמצטער בשביל זה, זה זכות גדולה בעבורו, ולא רחוק לומר שצריך לזה זכות, והמקבל עליו עול תורה - זוכה להיעצר בשביל התורה, ואחר כך לקבל שכר גדול על כך, וכל אלו שזכו לשבת בכלא בגלל שזכו ללמוד תורה, עוד יראו בגדולתם".

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