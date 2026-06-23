"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.
כותרות היום בכיכר
משבר חריף בקואליציה: דרעי וגפני מאיימים בבחירות; גל מעצרי עריקים נמשך
דרעי וגפני באולטימטום לרוה"מ | מעצר נוסף של עריק חרדי על ישי משטרת התנועה| הכנות לקראת שיירת המכוניות לכלא 10 | אוטבוס בב"ב נתקע בתוך בור - תושבים זועמים על העיריה | התקבלה החלטה - עריקים לא יעצרו ביום הבחירות | צה"ל תקף 4 מחבלי חיזבאללה בלבנון | תחזית מזג האוויר |(היום בכיכר) צפו
יס
כיכר השבת |
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