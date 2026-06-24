בעוד במפלגת ש״ס הרשמית נמנעו היום מהשתתפות במחאה, בהקלטה שפורסמה הערב (רביעי), נשמע מנהיג ש״ס הרב יצחק יוסף מגבה את המחאות ומטיח ביקורת מרומזת כלפי יו״ר ש״ס אריה דרעי.

על פי ההקלטה שפורסמה ע"י ארי קלמן ב-i24NEWS, הרב אמר על המחאה הנוכחית כי "אנחנו משתתפים במחאה נגד השלטונות, במה שהם עוצרים את צעדיהם של לומדי התורה ורודפים אותם - עוצרים תלמידי חכמים, אברכים, בני ישיבות". הרב הוסיף כי "לצערנו הרב בעיקר ספרדים, יש כאן גזענות מובהקת. משפילים אותם".

הראשון לציון תקף בחריפות את הממשלה ואמר: "אוי לנו שדווקא ממשלת ימין ימין יש כאלה גזירות על בני התורה, ועל האברכים ועל התורה הקדושה. שלא קפידא מהשמיים. אנחנו מוחים בזה מחאה גמורה על ביזיון התורה".

"אנחנו לא סומכים על אלו שנמצאים בפוליטיקה - ימינם ימן שקר", הטיח הרב בביקורת מרומזת על אריה דרעי, כשהוא מפציר ״אנחנו מבקשים מהשלטונות תסלקו ידיכם מתלמידי חכמים, תרפו ידיכם מבני התורה הספרדים. תעזבו אותנו לנפשנו - נשב נעסוק בתורה״ .

בנוסף, ברקע חוק הגיוס שקידמו בש״ס שכלל יעדי גיוס, הרב הצהיר כי גם אלה שלא לומדים בישיבה אסור שיתגייסו לצה״ל ״מי שעוסק בתורה פטור מללכת לצבא וגם מי שלא עוסק בתורה. איך ילך לצבא כזה חילוני...״.