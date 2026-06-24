כיכר השבת
"ימינם ימין שקר"

"אנחנו לא סומכים": הראשון לציון בהתבטאות חריפה כנגד דרעי והממשלה

בזמן שסיעת ש"ס שותפה בכירה בממשלה, ופועלת למען בני התורה, הראשון לציון הרב יצחק יוסף נשמע בהקלטה כשהוא תוקף בחריפות את יו"ר סיעת ש"ס דרעי, כשהוא מכנה אותו ברמיזות ש"ימינו ימין שקר" | הרב אמר: "אוי לנו שדווקא ממשלת ימין ימין יש כאלה גזירות על בני התורה, ועל האברכים ועל התורה הקדושה" | הציטוטים המלאים (חרדים)

3תגובות
דרעי עם הראשון לציון | ארכיון (צילום: כיכר השבת)

בעוד במפלגת ש״ס הרשמית נמנעו היום מהשתתפות במחאה, בהקלטה שפורסמה הערב (רביעי), נשמע מנהיג ש״ס הרב יצחק יוסף מגבה את המחאות ומטיח ביקורת מרומזת כלפי יו״ר ש״ס .

על פי ההקלטה שפורסמה ע"י ארי קלמן ב-i24NEWS, הרב אמר על המחאה הנוכחית כי "אנחנו משתתפים במחאה נגד השלטונות, במה שהם עוצרים את צעדיהם של לומדי התורה ורודפים אותם - עוצרים תלמידי חכמים, אברכים, בני ישיבות". הרב הוסיף כי "לצערנו הרב בעיקר ספרדים, יש כאן גזענות מובהקת. משפילים אותם".

הראשון לציון תקף בחריפות את הממשלה ואמר: "אוי לנו שדווקא ממשלת ימין ימין יש כאלה גזירות על בני התורה, ועל האברכים ועל התורה הקדושה. שלא קפידא מהשמיים. אנחנו מוחים בזה מחאה גמורה על ביזיון התורה".

"אנחנו לא סומכים על אלו שנמצאים בפוליטיקה - ימינם ימן שקר", הטיח הרב בביקורת מרומזת על אריה דרעי, כשהוא מפציר ״אנחנו מבקשים מהשלטונות תסלקו ידיכם מתלמידי חכמים, תרפו ידיכם מבני התורה הספרדים. תעזבו אותנו לנפשנו - נשב נעסוק בתורה״ .

בנוסף, ברקע חוק הגיוס שקידמו בש״ס שכלל יעדי גיוס, הרב הצהיר כי גם אלה שלא לומדים בישיבה אסור שיתגייסו לצה״ל ״מי שעוסק בתורה פטור מללכת לצבא וגם מי שלא עוסק בתורה. איך ילך לצבא כזה חילוני...״.

אריה דרעיש"סהרב יצחק יוסף

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3
הרב מנווט בין הצורך להוציא קיטור ולהשמיע את קולו של עולם התורה, לבין האחריות שלא להוביל לקריסת המפלגה היחידה שמייצגת את הציבור הזה בכנסת. המכתבים האלה הם כלי עבודה שלו הם נועדו לאותת לדרעי אני מגבה אותך מול האויבים, אבל אני לא מרוצה ממה שאתה עושה בפנים
אריק
2
צריך להקים מפלגה חדשה של ספרדים בהתאם לדעת תורה מפלגה שהרבנים מחליטים מי יהיה חבר כנסת ומה הדרך שלה ולא מפלגה של דרעי שרק רוצה לשמור על הכסא שלו ולא מענייו אותו הציבור בכלל
משה
1
צודק הרב יותר שיס
צודק כבוד הרב

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